Liverpool não tem trabalho, atropela Nottingham Forest na Premier League e segue na cola do líder

Sem sofrer sustos, o Liverpool bateu o Nottingham Forest pelo placar elástico de 3 a 0, em Anfield Road, e continua perto do líder Arsenal na Premier League. Os Reds pularam para a terceira colocação com 23 pontos, três a menos que o time londrino. Enquanto isso, os Foresters seguem ameaçados pela zona de rabaixamento, na 16ª posição.

Diogo Jota abriu o placar na primeira etapa, homenageando o Luis Diaz, que vive um momento complicado, em que seus pais sofreram sequestro. Darwin Núñez marcou o segundo e Mohamed Salah fechou a conta.

Darwin Nunez comanda o passeio na etapa inicial

O jogo começou até meio devagar, com o Liverpool prevalecendo a posse de bola e tentando quebrar a linha adversária. No outro lado, o Nottingham montou um esquema de cinco defensores, parando o adversário nesse início de jogo.

No entanto, na primeira meia hora do jogo, o Liverpool tratou de acordar e amassou o adversário em apenas cinco minutos. Aos 32, Salah acionou Darwin Nunez que bateu firme, Turner deu rebote e Diogo Jota, só completou. Na comemoração, o português homenageou o atacante Luiz Diaz, que na noite de ontem soube que seus pais foram sequestrados e por isso ficou de fora da partida.

Nao demorou muito para o segundo sair e dessa vez o Nunez trocou de papel. Em passe primoroso de Szoboszlai, o centroavante apenas colocou lá dentro: 2 a 0. Darwin ainda tentou de voleio no final , mas não deu certo e o placar se manteve assim antes do intervalo.

Salah dá números finais ao atropelo

Mais tranquilo no marcador, os Reds continuavam implantando o seu jogo e Salah já começou assustando na etapa final, com um chute colocado que passou por cima. Enquanto isso o Nottingham seguia montado no seu sistema defensivo e sofria as investidas do time da casa.

Por volta dos 15 minutos, Jurgen Klopp resolveu colocar mais poder de fogo , entrando o Elliot. E a primeira chance real do Liverpool veio nos pés do jovem jogador. Em boa troca de passes , ele chegou livre na direita e graças aos pés da defesa , a bola não entrou.

Após esse momento perigoso, o time da terra dos Beatles se acalmou no ataque. No entanto, Turner resolveu contribuir para aumentar a contagem. Em lançamento no campo de ataque , o goleiro do Forest saiu mal , não pegou nada e Salah, que não tinha haver com isso , apenas teve o trabalho de empurrar para o gol vazio: 3 a 0.

Nos últimos minutos, o Nottingham ainda tentou marcar o gol de honra com Elanga, que mandou uma bola no travessão. Entretanto, o placar não foi alterado e a torcida dos Reds saem de Anfield satifeitos com mais uma vitória.