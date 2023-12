Mike Maignan chama atenção com situação contratual no Milan

O goleiro Mike Maignan tem chamado a atenção em relação a sua situação contratual no Milan, com contrato até 30 de junho de 2026, o francês estaria em negociações para sua renovação com os Diavolos, mas caso os lados não cheguem em um acordo, times da Europa já preparam sua proposta.

Goleiro de classe mundial

Mike Maignan iniciou sua carreira nas categorias de base no PSG, compondo até mesmo o elenco principal, mas devido a falta de oportunidades, acabou sendo vendido ao Lille em 2015. Na temporada de 2020/21, ganhou notoriedade após ganhar a Ligue 1 ficando 21 partidas sem sofrer gols, ficando duas partidas a menos do recorde atual pertencente a Salvatore Sirigu na temporada 2012/13.

Maignan é sem dúvidas um dos melhores goleiros da atualidade, peça fundamental na conquista da Serie A na temporada 2021/22, o francês chegou logo após a saída de Donnarumma para o PSG e não demorou muito para se tornar o novo herói dos milanistas.

Suas atuações renderam também convocações para a seleção francesa, em 2021, participou da Euro 2020 sendo campeão pela França, mas sempre na sombra de Hugo Lloris. Com a aposentadoria de Lloris da seleção neste ano, Maignan assumiu o posto de goleiro principal dos Blues.

Na temporada atual, em 16 jogos, o goleiro tem 6 clean sheets, ou seja, 6 partidas sem sofrer nenhum gol.

Quem está na corrida por Maignan?

De acordo com o portal de notícias francês, Foot Mercato, os clubes que observam a situação de Maignan são Chelsea, Manchester United, PSG e Bayern de Munique. Todos os clubes estão na necessidade de um novo guarda-redes, o Bayern por exemplo precisa renovar o gol já que Manuel Neuer já tem 37 anos e vem sofrendo com lesões frequentes.

🚨 Chelsea, Man Utd, PSG and Bayern Munich are all keeping tabs on Mike Maignan's situation at AC Milan, as contract extension talks stall.



The goalkeeper could be available for around €70m.



(Source: @FootMercato) pic.twitter.com/FkgDNDfgXf — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 4, 2023

Já o United não está satisfeito com as atuações de André Onana devido ao alto número de falhas no gol. Os times esperam que a proposta de renovação do Milan não saia como o planejado e procuram agir da forma mais rápida o possível.

Em caso de venda, os italianos especulam propostas em torno de 70 milhões de euros (cerca de R$ 372 milhões de reais na cotação atual)