Com gol no início, Lazio vence e avança na Copa da Itália

Nesta terça feira (5), Lazio e Genoa se enfrentaram pela oitava de final da Copa da Itália. A partida foi disputada no Estádio Olimpico de Roma.

Depois de vencer o Cagliari no final de semana a Lazio entrou em campo hoje contra o Genoa para tentar avançar na Copa da Itália. Os mandantes abriram o placar, navamente, antes dos 5 minutos. O gol logo cedo foi marcado por Guendonzi depois de uma boa pressão na saída de bola. Os Águias chegaram a sua segunda vitória seguida, depois de conseguir se classificar antecipadamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O jogo

A Lazio começou a partida fazendo o que todos esperavam, indo para cima do Genoa e pressionando muito a saída dos visitantes, tentando marcar o gol logo no início. A tática de Sarri surgiu efeito, Pellegrini interceptou o passe da defesa já saindo em velocidade para o fundo do campo e cruzando para trás. Na entrada da área chegava Guendonzi, que apenas deu uma tacada de sinuca no canto para abrir o placar. Depois do gol os Biancocelesti continuaram dominando o jogo. Os Grifos chegaram pela primeira vez, mesmo que sem perigo, aos 10 minutos com o atacante Ítalo-argentino, Retegui que tentou um chute cruzado mas chutou fraco.

Mesmo com o domínio da Lazio, o Genoa se soltou e aos 20 minutos conseguiu chegar mais uma vez com Retegui, mas o atacante chutou por cima do gol. Aos 30, em um contra-ataque, Guendonzi cruzou rasteiro para Pedro que tentou chutar no contra pé do goleiro, mas Leali fez a defesa. Nos últimos quinze minutos pouco aconteceu e o resultado se manteve no placar.

Na volta do intervalo, o time de Sarri voltou com a mesma intensidade do começo da partida. Logo aos 5 minutos, Pedro cruzou, mas Felipe Anderson e Taty Castellanos se chocaram no ar e não conseguiram completar para o gol assim perdendo uma grande chance de ampliar o placar. Após, o jogo ficou amarrado e com pouquíssimas chances de gol para ambos os lados. Aos 36, Immobile achou Basic sozinho com chances de matar o jogo. O atacante saiu cara a cara com o goleiro, porém chutou fraco para a defesa fácil do goleiro. Aos 44, o Genoa pediu pênalti, mas o árbitro não deu nada. Com isso o resultado ficou o mesmo e a classificação com os mandantes.

Próximos confrontos

Com a classificação, o time comandado por Sarri só voltam a campo no dia 09 de dezembro, sábado, jogando fora de casa contra o Hellas Verona, que está na zona de rebaixamento do campeonato. Está vai ser a 15° rodada da Serie A.

Depois de ser eliminado, os Rossoblu jogam novamente fora de casa, dia 10, domingo, contra o Monza. Os visitantes tentam chegar a parte de cima da tabela caso ganhem o jogo.