Lazio vence Sassuolo e segue na caça do Napoli na Série A

A Lazio venceu o Sassuolo por 2 a 0, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico de Roma, na capital da Itália. Com esse resultado, os mandantes continuam com chances matemáticas de superar o líder Napoli. Os gol do confronto foram marcados por Felipe Anderson, aos 15 minutos do primeiro tempo, e por Toma Basic, nos acréscimos finais.



O início do jogo foi marcado por intervençôes do VAR e fulminante dos biancocelesti. Com primeira chance aos dois minutos. Marcos Antônio chutou ao lado da trave e na sequência, gol de Ciro Immobile foi anulado, mas o VAR apontou que não havia posição irregular. Em meio a comemoração veio a anulação por uma falta anterior. Luis Alberto e Matías Vecino assustaram em chutes que sairam pela linha de fundo.

O gol da Lazio saiu aos 14 com Felipe Anderson, em um lançamento longo de Marcos Antônio, por cima da defesa, o ponta dominou a bola e chutou para abrir o placar. A partida caiu de intensidade, embora Mattia Zaccagni tenha chutado para fora. Do outro lado, Matheus Henrique, acertou o lado de fora da rede. A Lazio perdeu Vecino lesionado. E, nos acréscimos, por pouco não sai o empate do Sassuolo com Davide Frattesi que entrou na área e chutou alto carimbando o travessão.



Na segunda etapa o Sassuolo retornou melhor. Os neroverdi dominaram a posse de bola e fizeram pressão no campo de ataque. Grégoire Defrel assustou aos 18, em chute cruzado. Maurizio Sarri mudou seu time, tirou Immobile para colocar Pedro. Marcos Antônio, também saiu lesionado.

A Lazio controlou os riscos na sequência da partida e Toma Basic quase marcou o segundo, em chute que passou beliscando a trave aos 40. Porém, o gol que matou o jogo veio aos 47, em contra-ataque. Zaccagni rolou a bola para o meio e Basic só teve otrabalho de rolar a bola opara o fundo do gol sem goleiro.

Sequência

A segunda colocada do campeonato italiano irá enfrentar na próxima partida no fim de semana o Milan fora de casa. Já o Sassuolo ira a campo contra o Bologna, em casa.