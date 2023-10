Em extremos diferentes da tabela, Juventus e Hellas Verona se enfrentam no Allianz Stadium

Em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Hellas Verona no Allianz Stadium neste sábado, às 15h45. Em momentos diferentes, as equipes buscam sair vencedoras por motivos bem distintos.

Enquanto a Velha Senhora pode até mesmo assumir a 1ª posição do Calcio em caso de uma série de resultados, os Gialloblú buscam sair de uma sequência ruim sem vitórias para se recuperarem dentro do campeonato.

Equipe de Allegri chega embalada

Favorita para vencer, a equipe de Turim vive um bom momento na temporada, e quer afirmar ainda mais a boa fase depois de vencer o clássico contra o Milan na última rodada, pelo placar de 1 a 0. Esse resultado fez os comandados de Massimiliano Allegri chegarem ao quarto jogo seguido sem derrota, com 3 vitórias e 1 empate nesse período.

Além disso, nos últimos 10 jogos da equipe na temporada, a Juventus só saiu derrotada em um dos confrontos, contra o Sassuolo, fora de casa.

Mesmo com alguns desfalques por lesões, como no caso dos brasileiros Danilo e Alex Sandro, além do lateral-direito italiano Mattia De Sciglio, e por questões polêmicas, como as suspensões de Paul Pogba por doping e Nicolò Fagioli por envolvimento em escândalo de apostas ilegais, os Bianconeros estão subindo na tabela e chegam com muita confiança para o confronto.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Wojciech Szczesny; Federico Gatti, Bremer e Daniele Rugani; Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic; Moise Kean e Dusan Vlahovic (Técnico: Massimiliano Allegri)

Foto: Divulgação/Juventus FC

Comandados de Marco Baroni tem tarefa difícil

Já o caso da equipe do norte da Itália é um pouco mais complicado. Depois de terminar a última Serie A empatado em pontos com o La Spezia, primeira equipe do Z3, e precisando vencer o adversário em um jogo extra para poder se livrar do rebaixamento, o cenário para essa temporada não parece ser muito promissor.

O Verona saiu derrota na última rodada pelo placar de 3 a 1 para o Napoli em casa, e já se encontra na 16ª colocação, com apenas oito pontos em nove jogos. Além disso, já está há 7 jogos sem saber o que é vencer.

E para piorar ainda mais a situação, o Hellas Verona jamais venceu a Juventus jogando como visitante. Portanto, a missão deste domingo se torna ainda mais complicada.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Lorenzo Montipò; Bruno Amione, Pawel Dawidowicz e Giangiacomo Magnani; Davide Faraoni, Ondrej Duda, Michael Folorunsho e Josh Doig; Darko Lazovic e Cyril Ngonge; Federico Bonazzoli (Técnico: Marco Baroni)

Foto: Divulgação/Hellas Verona FC

Arbitragem

Árbitro: Ermanno Feliciani

Auxiliares: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini

Quarto árbitro: Federico La Penna

VAR: Luigi Nasca e Eugenio Abbattista (VAR)