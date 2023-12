Rafa Silva prega foco total por classificação na Champions League da Ásia

Atualmente em segundo lugar no Grupo F, com nove pontos, o Jeonbuk foca na classificação à próxima fase da Liga dos Campeões da AFC. Para isso, o time coreano precisa de um bom resultado diante do Bangkok United na rodada que encerra a etapa inicial da disputa.

Já pensando neste próximo e decisivo embate, o brasileiro Rafa Silva destaca qual é o pensamento do clube visando o encontro entre as equipes na quarta-feira (13).

- Vamos encarar como uma final esse jogo, para depois poder aproveitar as férias tranquilo e na volta organizar tudo que estava de errado no time para dar sequência no mata-mata - afirmou o atacante.

Atuando pelo Jeonbuk na partida passada da K.League, contra o Ulsan, o ex-cruzeirense também ressalta o sentimento que possui ao defender novamente o clube de dentro de campo.

- Feliz em poder voltar a atuar. Me sinto bem e meu objetivo agora é manter a seriedade nessa última semana de temporada para ajudar o time a classificar para próxima fase da Champions League - contou.

Rafa Silva voltou ao futebol asiático depois de boa passagem pelo Cruzeiro na temporada passada. Pela Raposa, o atacante foi um dos protagonistas na campanha do acesso à Série A do Brasileiro, quando marcou seis gols e ainda contribuiu com três assistências.

Antes do Jeonbuk, Silva atuou na Ásia pelos times do Albirex Nigata e Urawa Reds, ambos do Japão. Além de ter tido uma experiência vitoriosa pelo Wuhan (China).