Newcastle United toma susto no fim, mas vence o Manchester United

O Newcastle bateu o Manchester United por 1 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada da Premier League, no St’ James Park, na tarde deste sábado (2). Com muita pressão em quase todo o confronto, Anthony Gordon marcou o único gol da partida para o time da casa, e os Red Devils só foram reagir no fim, mas não foi o suficiente para empatar o marcador.

Pressão do Newcastle no início do jogo

O Newcastle sempre é muito forte jogando dentro de casa e mostrou isso nos primeiros minutos, chegando a ter mais de 70% de posse de bola. Porém, a primeira oportunidade foi dos Red Devils, aos 10 minutos, quando Bruno Fernandes acionou Garnacho nas costas da defesa, que finalizou para defesa de Pope. Aos 16’, em uma boa jogada trabalhada, Joelinton invadiu a área, tocou atrás e Miguel Almirón chutou no cantinho para grande defesa de Onana, que mandou para escanteio.

O Manchester United sequer conseguia reagir. Aos 19’, em mais uma jogada trabalhada, a bola sobrou livre para Alexander Isak dentro da área, mas Maguire evitou o gol. No lance seguinte, em uma bola alçada na área, o capitão Jamaal Lascelles teve a chance de abrir o placar, mas mandou por cima da meta. Aos 34’, Almirón apareceu pela direita, cortou para o meio e chutou de canhota para fora. Já aos 38 minutos, em uma bola parada, Trippier chutou muito bem no ângulo, mas a bola bateu no travessão e não entrou.

Anthony Gordon faz mais um e vive ótimo momento

A pressão seguiu muito forte na segunda etapa, e aos 9 minutos, Bruno Guimarães abriu na direita para Trippier, que cruzou rasteiro para Anthony Gordon apenas empurrar para as redes e abrir o marcador para o Newcastle.

Jogo fica morno após o gol

Com a vantagem, o Newcastle começou a pressionar menos contra um United muito desorganizado dentro de campo, que mal conseguia atacar com perigo. Aos 17’, Luke Shaw cruzou na área para Harry Maguire cabecear para fora, sem muito perigo. Aos 25’, Tripper arriscou de longe mas mandou para longe. Aos 32 minutos, em uma bola enfiada pela esquerda, Isak recebeu de frente para o gol, o atacante chutou, porém Wan-Bissaka tirou o gol com o peito.

Manchester United pressiona no fim para buscar o empate

O Newcatle esfriou o jogo e o fim da partida se tornou perigoso. A maior jogada de perigo do United foi aos 36 minutos do segundo tempo. Em uma bola sobrada na entrada da área, Reguilón pegou bonito de primeira e Schar evitou o gol do empate. Aos 43’, em uma bola na área, a bola sobrou para o brasileiro Antony bater de primeira, a bola chegou a bater no Maguire e entrou no gol, porém o zagueiro estava impedido. Apesar da pressão, o placar se manteve até o fim e o Newcastle saiu com a vitória.

Situação na tabela

A vitória deixa o Newcastle United na 5ª posição, com 26 pontos, se aproximando um pouco mais do G4 da competição. Por outro lado, o Manchester United acaba ficando em 7º lugar, com 23 pontos conquistados.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Milan na Champions League valendo vaga nas eliminatórias, o Newcastle United ainda tem alguns jogos pela frente. O próximo confronto do time de Eddie Howe será contra o Everton, nesta quinta-feira (7), no Goddison Park, pela 15ª rodada da Premier League.

Já o Manchester United encara o Chelsea no Old Trafford, nesta quarta-feira (6), também pela 15ª rodada da Premier League. Na Champions League, a equipe de Ten Hag está na 4ª posição, e na última rodada enfrenta o Bayern de Munique, precisando vencer e de um empate no jogo entre Kopenhagen e Galatasaray.