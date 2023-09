Everton projeta estreia do Bangkok United em participação inédita na fase de grupos da Liga dos Campões da Ásia

Nesta quarta-feira (20), o Bangkok Unitedfará a sua estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. O clube tailandês, que conta com o zagueiro Everton como capitão, vai enfrentar o LC Sailors, de Singapura, às 9h (horário de Brasília). Na véspera do confronto, o defensor brasileiro projetou a primeiro compromisso do grupo F.

"A expectativa é grande, um jogo fora de casa, estamos focados e sabendo que vai ser difícil nas condições do campo, que é sintético, mas estamos preparados. O treinador passou todas as instruções e almejamos buscar esse triunfo, sabemos da importância de iniciar uma competição desse nível com os três pontos", disse Everton.

O zagueiro Everton defende o Bangkok United desde 2018, após fazer a sua temporada de estreia no futebol tailandês pelo Chiangrai United. Atual vice-campeão da primeira divisão nacional, o Bangkok United ainda vai enfrentar o Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) e Kitchee (HKG), pela AFC Champions League.

"Estudamos bastante o adversário, estamos focados, firme e forte para que possamos iniciar com o pé direito, buscar os três pontos fora de casa diante do Lion City", concluiu.

No início desta temporada 2023/24, Everton levantou o título da Thailand Champions Cup, sendo o seu primeiro com a camisa do Bangkok United. Com vasta experiência no país asiático, o jogador possui 177 jogos disputados na Thai League.

Anteriormente, o defensor defendeu clubes como Luverdense, Lajeadense e São José-RS, com 72 partidas realizadas na Série B do Campeonato Brasileiro.