Brandt faz golaço mas não evita tropeço do Borussia Dortmund

O confronto no Signal Iduna Park, contra o Mainz, nesta quarta-feira (19), terminou em empate por 1 a 1, marcando o quarto tropeço consecutivo do Borussia Dortmund, coincidentemente, no dia em que o clube celebra seu 114º aniversário, na 16ª rodada de Bundesliga.

Sobre o jogo e próximos compromissos

O Dortmund dominou amplamente a etapa inicial, abrindo o placar com um belo gol de Brandt em cobrança de falta aos 29 minutos. No entanto, a falta de atenção na bola parada custou caro, resultando no gol de Sepp van den Berg aos 43 minutos, antes do intervalo.

No segundo tempo, a equipe entrou desorganizada e o Mainz dominou a etapa final. Reyna chegou a marcar aos 90 minutos para a alegria da muralha amarela, porém, o gol foi anulado por impedimento. O empate deixou o Borussia Dortmund com 27 pontos, quatro a menos que o Stuttgart, atual ocupante do G-4, que ainda vai entrar em campo. O Mainz, por sua vez, chegou a dez pontos, afastando-se, temporariamente, da zona de rebaixamento.

Ambas as equipes voltarão a campo em 13 de janeiro, com o Dortmund enfrentando o Darmstadt como visitante, enquanto o Mainz receberá o Wolfsburg em sua casa.

Terzic pressionado

O empate do Borussia Dortmund contra o Mainz 05 na última rodada da Bundesliga não apenas distanciou a equipe do G-4, mas também intensificou a pressão sobre o técnico Edin Terzic. Com o quarto tropeço consecutivo, a torcida expressou descontentamento nas redes sociais do clube.

A falta de consistência da equipe na temporada vem levantando questionamentos sobre a capacidade do treinador em manter o rendimento da equipe ao longo das partidas. Com a pausa de inverno se aproximando, a diretoria do Borussia Dortmund se encontra diante de uma decisão crucial, enquanto a torcida aguarda por possíveis mudanças no comando técnico.