Borussia Dortmund busca voltar a vencer na Bundesliga após três jogos

Para ir em busca de recuperação no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Mainz 05 nesta terça-feira (19), pela abertura da 16ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os aurinegros aparecem na quinta colocação com 26 pontos, incluindo sete vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

Dessa forma, caso que vença o Mainz 05 nesta rodada, o Borussia Dortmund ainda não retorna ao G4, pois o Stuttgart tem cinco pontos a mais que o rival.

Além disso, o clube aurinegro não vence há três jogos pela Bundesliga e também corre o risco de não disputar a fase de grupos da Champions League do ano que vem.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Edin Terzic empatou com o Bayer Leverkusen e o Augsburg como visitante e foi derrotado para o RB Leipzig em casa.

No entanto, a última vitória do Borussia Dortmund na Bundesliga, foi justamente contra o Mönchengladbach por 4 a 2, através da 12ª rodada. Desde então, os aurinegros nunca mais venceram na competição e seguem cada vez mais distante do título.

Enquanto pela Copa da Alemanha, o Dortmund foi eliminado nas oitavas de final para o Stuttgart ainda no tempo normal por 2 a 0, na MHPArena.

Borussia Dortmund terá o retorno de Hummels após suspensão

Para essa partida, o técnico Edin Terzic deverá contar com o retorno do zagueiro Mats Hummels, que cumpriu suspensão automática na última rodada contra o Augsburg, após ser expulso na derrota para o RB Leipzig por 3 a 2.

Por outro lado, o Borussia Dortmund terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Julian Ryerson, do meio-campista Felix Nmecha e dos atacantes Karim Adeyemi e Youssoufa Moukoko, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Diante do Mainz 05, o Dortmund aposta muito na ótima fase dos atacantes Niclas Füllkrug e Donyell Malen, que são os artilheiros máximos do time aurinegro no Campeonato Alemão, com cinco gols marcados.