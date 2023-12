Borussia Dortmund empata em casa com PSG e garante primeiro lugar do grupo na Champions League

Borussia Dortmund recebeu o Paris Saint-Germain em sua casa, Signal Iduna Park, para a sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões na última quarta-feira (13).

Ambos os times desempenharam ótimo confronto, que foi equilibrado durante a massiva maior parte do duelo. As chances mais claras foram criadas pelo time da casa, que desde cedo no jogo se lançou bem ao ataque.

Empate leva Dortmund e PSG às oitavas de final

O primeiro gol sairia a favor do time mandante, que seria marcado por Karim Adeyemi, já na segunda etapa, aos seis minutos. Dali em diante, o Paris insistiria mais avidamente no ataque, pois o resultado parcial os fazia ser eliminados da Liga dos Campeões.

Após muita insistência, enfim o gol saiu, com Kylian Mbappé. No entanto, o lance seria invalidado por conta de impedimento.

Poucos minutos depois, novamente o time francês chegaria ao fundo das redes, dessa vez com Warren Zaire-Emery, jogador revelado pelas categorias de base do time francês.

Dali em diante, Paris ficaria mais comedido na partida, visando garantir a pontuação, pois com o resultado parcial em Newcastle x Milan, iam garantindo a passagem de fase para as oitavas de final.

Da forma que eles quiseram, aconteceu. Final de jogo, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain ficaram apenas no 1 a 1. Borussia Dortmund garante a primeira colocação do grupo, com 11 pontos, enquanto PSG garante a segunda colocação, com 8 pontos.

Pelo critério saldo de gols, ficam acima do Milan, apesar de terem empatado em pontos.

Borussia Dortmund aguarda sorteio da próxima fase para saber seu próximo adversário. O aurinegro enfrentará algum 2° colocado de outro grupo, já o PSG enfrentará algum 1° colocado.

Borussia Dortmund volta a campo no próximo sábado (16) diante do Augsburg, pela Bundesliga. Já o Paris Saint-Germain retorna a campo no domingo (17), diante do LOSC Lille, pelo Campeonato Francês.