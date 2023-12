Borussia Dortmund pode terminar na liderança do Grupo F da Champions

Após classificação para as oitavas de final da Champions League, o Borussia Dortmund entra em campo novamente e dessa vez para enfrentar o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (13), pela última rodada da fase de grupos do torneio continental, às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park.

Na tabela de classificação do Grupo F, os aurinegros se mantém firmes na primeira colocação com 10 pontos somados, incluindo três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas disputadas.

Além disso, o Borussia Dortmund também busca se consolidar na liderança do 'grupo da morte', em caso de vitória sobre o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira.

No entanto, o time comandado pelo técnico Edin Terzic precisa do resultado em casa contra os franceses, para se classificar como cabeça de chave nos mata-mata da Champions League.

Dessa forma, o Borussia Dortmund também vai em busca de recuperação contra o PSG, após dois jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Alemão, que o deixou mais cada vez mais distante da briga pela liderança.

Durante esse período, os aurinegros acumularam um empate e uma derrota, além de serem eliminados para o Stuttgart nas oitavas de final da Copa da Alemanha por 2 a 0, na última semana.

Nesse momento, o Borussia Dortmund ocupa a quinta posição da Bundesliga com 25 pontos e também segue fora do G4, zona de classificação para a próxima edição da Champions League.

Borussia Dortmund terá vários problemas para enfrentar o PSG

Para essa partida, o Borussia Dortmund terá que lidar com os desfalques de Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Julian Ryerson, Youssoufa Moukoko, Sebastien Haller e Julian Duranville, que seguem machucados e não enfrentam o PSG nesta quarta-feira.

Além deles, o técnico Edin Terzic também não vai poder contar com o volante Emre Can, que recebeu o terceiro amarelo na partida contra o Milan e vai cumprir suspensão automática diante dos franceses.

Por outro lado, o Dortmund deverá escalar o trio de ataque formado por Julian Brandt, Niclas Füllkrug e Marco Reus, que são as principais esperanças de gols dos aurinegros na temporada.