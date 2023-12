Guardiola afirma ansiedade para a final do Mundial de Clubes: “Podemos fechar o ciclo”

O Manchester City venceu o Urawa Reds por 3 a 0 no Mundial de Clubes da FIFA nesta terça-feira (19) no estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita. Após o triunfo sobre o time japonês, Pep Guardiola comentou sobre o desempenho do City em seu primeiro confronto no torneio e suas expectativas para a final contra o Fluminense.

Pré-jogo

Antes da partida começar, Pep Guardiola já esperava um jogo mais complicado contra a equipe da 'Terra do Sol Nascente', especialmente devido ao formato da competição, que é diferente do que está acostumado.

O espanhol também elogiou a partida contra o León, na qual o time japonês venceu por 1 a 0, garantindo sua vaga na semifinal do Mundial. "O Urawa pode nos causar problemas, como qualquer equipe nessa fase. Vimos como jogaram bem contra o León do México e isso pode certamente acontecer. Sabemos que para chegar à final, precisamos passar por esta semifinal primeiro."

Guardiola encerrou agradecendo pela oportunidade e expressou sua honra em participar de um torneio como este, no qual o time ainda não conquistou um troféu para sua coleção.

Jogo mais difícil do que esperado

Um dos repórteres no campo questionou se Guardiola esperava uma partida com um ritmo tão intenso. Destacando o que havia mencionado anteriormente na coletiva, ele já antecipava alguma dificuldade e complementou: "Tivemos bastante paciência; os jogadores não atuaram da mesma forma que nesta temporada, mas estamos mais assertivos."

Continuando sua declaração, Pep enfatizou estar animado para a final e agora está focado em descansar o time após o jogo. "Agora estamos na final, estou ansioso e vamos aproveitar estes três dias aqui para tentar conquistar um título que ainda não temos e fechar este ciclo."

Em seguida, o treinador do City encerrou a entrevista agradecendo a presença de toda a comitiva presente.

Sequência

O Manchester City entra em campo nesta sexta-feira (22) para disputar a final do Mundial de Clubes contra o Fluminense às 15h, no King Abdullah Sports City. Pela Premier League, voltará a jogar contra o Everton na quarta-feira (27) às 17h15, no Goodison Park.