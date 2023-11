North West Derby termina com vitória do Manchester United e pintura de Garnacho pra cima do Everton

O Manchester United venceu hoje (26) o Everton por 3 a 0 no Goodison Park pela décima terceira rodada da Premier League. Jogo marcado pela estreia do jovem volante Kobbie Mainoo de apenas 18 anos.

Além disso, a partida teve direito a um golaço de Alejandro Garnacho e protestos vindos da torcida dos Toffees pelos recentes acontecimentos envolvendo o Fair Play financeiro, que resultou na perda de 10 pontos na tabela e a entrada na zona de rebaixamento para o time de Liverpool.

Alô, Puskás

O jogo já começou movimentado com um golaço de bicicleta do camisa 17, Alejandro Garnacho, a jogada foi iniciada por Marcus Rashford e enfiou a bola para Dalot que faz um cruzamento na área que chegou aos pés do argentino, a bola parou no canto superior direito do gol, isso em menos de três minutos.

Os Red Devils souberam aproveitar o contra-ataque e os espaços oferecidos pela linha de defesa do Everton. Entretanto, o United sofreu com uma pressão muito forte dos Blusa que tiveram várias oportunidades desperdiçadas.

Onana foi um dos destaques nessa linha defensiva dos Reds com defesas muito bem elaboradas com rápida resposta. O jovem Mainoo, estreando pela primeira vez no profissional também tem certo destaque, além do ótimo posicionamento em campo salvou o clube de Manchester a sofrer um gol após afastar a bola em cima da do gol

A posse de bola foi bem equilibrada com o Everton com 44,6% da posse e o United com 55,4%, uma diferença mínima. O School of Science teve 10 oportunidades de finalizar e apenas 4 foram ao gol, já os Diabos Vermelhos tiveram poucas finalizações, apenas 2 e uma foi certeira ao gol.

Silêncio em Liverpool

Nos primeiros segundos da segunda etapa, Martial sofreu uma falta de Ashley Young dentro da grande área, após a revisão do VAR um pênalti foi marcado a favor do United, Rashford cobrou e acertou o canto superior esquerdo, a cobrança foi feita com categoria, uma bola indefensável.

A mesma cena se repetiu no segundo tempo, o Everton soltando várias finalizações com um número de erros muito grande, defesa dos Red Devils agindo pouco e Onana fazendo todo o trabalho.

O Manchester fez algumas finalizações, mas esse número pequeno foi referente a momentos oportunos, conseguiram aproveitar as brechas e fazerem boas tentativas ao gol.

Mas aos 74, uma bela execução, Facundo Pellistri inicia a jogada com passe para Bruno Fernandes que enfia a bola para a área para Martial, o francês fez uma finalização de classe com uma cavadinha para cima de Pickford.

Isso foi um 'basta' à torcida do Everton que aos poucos foi saindo ao encaminhar da derrota de 3 a 0 em casa. Com posse de bola superior e alto número de finalizações, os Blues seguem em fase conturbada com essa derrota.

Sequência

O Manchester United entra em campo novamente nesta quarta-feira (29) pela Champions League contra o Galatasaray no RAMS Park, a partida é fundamental para os vermelhos continuarem vivos na competição, o jogo é a partir das 14h45 e você pode acompanhar pelos canais TNT.

O Everton retorna aos gramados dia 2 de dezembro pela Premier League contra o Nottingham Forest no City Ground, partida válida pela 14ª rodada acontecerá às 14h30 e você pode acompanhar pelo Star+.