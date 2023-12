Bayern vence Wolfsburg fora de casa com golaço de Harry Kane

Na tarde desta quarta-feira (20), Bayern de Munique visitou o Wolfsburg em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Alemão. O time venceu por 2 a 1 com direito a golaço do astro Harry Kane, todos os gols saíram na primeira etapa.

O bicho papão alemão entrou no jogo com fome de vitória. A pressão coordenada pelo técnico Thomas Tuchel foi primordial para os dois gols no primeiro tempo, os donos da casa reduziram a diferença mas não foi suficiente para reverter o resultado negativo.

Pressão inicial e gols

O começo do confronto ficou marcado pela dominância ofensiva e fisicalidade do time bávaro. Até o primeiro gol, Musiala aos 33', o time do Wolfsburg não conseguia ficar com a bola. Bayern finalizou o primeiro tempo com 69% de posse.

Os dois gols vencedores saíram quase em sequência, Musiala de cabeça em cruzamento perfeito de Thomas Müller, e Harry Kane em chapada de fora da área aos 43'. O chute do inglês foi perfeito, ele bateu com a parte interna do pé para buscar o ângulo e conseguiu, o goleiro Casteels não pegaria nem jogando a luva.

Foto: Divulgação / Bayern de Munique

Maximilian Arnold ainda reduziu para os donos da casa, um chute forte de fora da área, com efeito que enganou Manuel Neuer. Gol saiu para reanimar o time dos Lobos que precisavam apenas de mais um para empatar, o segundo tempo vinha pela frente.

Dando sopa para o azar

O time do Wolfsburg que até então não tinha entrado na partida, passou a gostar do jogo na segunda etapa. Ficando mais com a bola e oferecendo perigo para o gol de Neuer.

A posse de bola ficou equilibrada e Bayern errava muito no último terço, deixando viva a chance do empate. Para a sorte de Sané, que desperdiçou pelo menos três contra-ataques perigosos, o jogo terminou 2 a 1.

Foto: Divulgação / Wolfsburg

Paralisação na Bundesliga

O Campeonato Alemão passa por um recesso neste fim de ano e volta apenas no dia 12 de janeiro. O hiato já é comum no torneio por se tratar de 18 equipes, dando uma folga de calendário para os participantes.