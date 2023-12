Bayern de Munique busca vitória para seguir na caça do líder da Bundesliga

Para voltar a sonhar com o 12ª título consecutivo do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique retorna a campo para mais um desafio na competição nacional e dessa vez para enfrentar o Wolfsburg nesta quarta-feira (20), pela 16ª rodada, às 16h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Die Roten aparecem na vice-liderança com 35 pontos somados, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel segue firme na caça ao líder Bayer Leverkusen, que tem quatro pontos a mais que o rival.

No entanto, o Bayern de Munique precisa do resultado fora de casa para encurtar a distância em relação ao primeiro colocado do Campeonato Alemão.

Diante do Wolfsburg, os bávaros chegam bastante embalados para o confronto desta quarta-feira, após vencer o Stuttgart por 3 a 0 na rodada passada.

Além disso, o Bayern de Munique também é o dono do melhor ataque do Campeonato Alemão, com 47 gols marcados e cinco a mais que o líder Bayer Leverkusen, que tem 42.

Porém, esse é o último jogo do calendário entre as duas equipes antes da pausa da Bundesliga para os feriados de fim de ano, que tem retorno previsto para o dia 12 de janeiro de 2024.

Bayern de Munique terá problemas para enfrentar o Wolfsburg nesta quarta-feira

Para essa partida, o Bayern de Munique terá que lidar com os desfalques dos laterais Noussair Mazraoui e Bouna Sarr e dos atacantes Kingsley Coman e Serge Gnabry, que estão entregues ao departamento médico e ficam de fora da lista de relacionados da comissão técnica nesta quarta-feira.

Dessa maneira, o técnico Thomas Tuchel deverá escalar o experiente Thomas Müller entre os titulares no setor ofensivo do meio-campo, enquanto o austríaco Konrad Laimer será improvisado na lateral-direita.

Além deles, o Bayern de Munique também aposta muito na boa fase do atacante Harry Kane, que é o artilheiro isolado do Campeonato Alemão, com 20 gols marcados e quatro mais que Serhou Guirassy, do Stuttgart, que aparece logo atrás com 16.