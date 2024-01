Para ir em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, o Marrocos retorna a campo nesta quarta-feira (24) contra a Zâmbia, pela última rodada da fase de grupos, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Laurent Pokou, na Costa do Marfim.

Na tabela de classificação do Grupo F, os Leões do Atlas se mantém na liderança com quatro pontos conquistados em duas partidas, incluindo uma vitória e um empate.

Dessa forma, o Marrocos busca se firmar de vez na primeira colocação da chave, em caso de vitória sobre a Zâmbia ainda nesta rodada.

Para conseguir esse objetivo, a seleção comandada pelo técnico Walid Regragui precisa torcer para um tropeço da RD Congo que ainda enfrenta a Tanzânia também no mesmo dia e horário.

Depois de uma grande perfomance na Copa do Mundo de 2022, onde chegou em quarto lugar, o principal objetivo de Marrocos na Copa Africana de Nações é finalmente quebrar um jejum de 38 anos sem conquistar o título.

Duranta a estreia do Grupo F da competição continental, os Leões do Atlas venceu a Tanzânia com facilidade pelo placar de 3 a 0. Os gols da vitória marroquina foram marcados por Romain Saiss, Azzedine Ounahi e Youssef En-Nesyri.

Enquanto na segunda rodada, a seleção de Marrocos deixou a desejar e só ficou apenas no empate por 1 a 1, contra a República Democrática do Congo e perdendo a chance de se classificar de forma antecipada para as oitavas de final.

Marrocos deverá entrar em campo com força máxima contra a Zâmbia nesta quarta-feira

Diante da Zâmbia, o técnico Walid Regragui deverá escalar o Marrocos com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quarta-feira.

Entre eles, está o lateral-direito Achraf Hakimi, que vem sendo o principal nome da seleção marroquina na Copa das Nações Africanas. No último fim de semana, o astro do PSG abriu o placar no empate contra a República Democrática do Congo por 1 a 1.

Por outro lado, o Marrocos terá que lidar com o desfalque do zagueiro Noussair Mazraoui, que ainda se recupera de um problema muscular na coxa esquerda e só retornará apenas na próxima fase do torneio continental.