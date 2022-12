Walid Regragui valoriza campanha de Marrocos e projeta próximas Copas do Mundo: “É preciso trabalhar mais"

Valendo pela disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo, Croácia e Marrocos se enfrentaram no Estádio Internacional Khalifa no último sábado (17), onde a Croácia venceu por 2 a 1 e ficou com a terceira colocação no Mundial. Gvardiol abriu o placar, Dari buscou o empate e Orsic marcou o gol da vitória.

Walid Regragui,, técnico de Marrocos, falou após a partida sobre a Copa do Mundo, sobre os dois últimos jogos que acabaram em derrota e sobre a expectativa para as próximas campanhas em Copa.

Regragui começou falando sobre a segunda derrota seguida e ponderando que a parte física pesou para a derrota: “Fiquei um pouco decepcionado com essa segunda derrota seguida. Nós fizemos de tudo. Fisicamente foi difícil, os jogadores ficaram muito cansados. Foi muito intenso. Queríamos ter dado mais orgulho ainda aos nossos torcedores. Vamos tentar voltar mais fortes daqui quatro anos. Ficamos entre as quatro melhores seleções do mundo”.

“Demos um espetáculo de futebol, e nós nunca deixamos para trás essa vontade. Os croatas têm mais experiências que nós, jogaram bem e mereceram levar”, completou o técnico.

Regragui lembrou da tradição europeia em Copas do Mundo e o feito que foi Marrocos ir tão longe, algo que aconteceu pela primeira vez na história: “Nós conseguimos quebrar essa tradição sempre europeia, fizemos diferença e aprendemos nos dois últimos jogos, contra França e Croácia, que é preciso trabalhar mais. E nós vamos fazer isso, como fazemos há mais de oito, dez anos”.

Por fim, Regragui não deixou de exaltar a campanha e também a história construída na Copa: “É uma derrota amarga, mas creio que merecida. Vimos um time que não se rendeu. Lembraremos de muitos jogos, voltaremos mais fortes. Unimos o nosso país durante um mês, todos estavam felizes”.