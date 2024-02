Na tarde desta segunda-feira (5), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla levou a melhor sobre o Rayo Vallecano, com dois gols de En-Nesyri e conseguiu subir na tabela.

Chuva de gols

Os primeiros minutos foram dominados pelos donos de casa, Álvaro Garcia teve uma grande oportunidade, mas a defesa chegou no momento certo. Mas quem abriu o placar, foi o Sevilla, aos 19 minutos com En-Nesyri, que aproveitou a falha da defesa e arriscou um chute de fora da área, a bola passou por baixo do goleiro e balançou a rede.

O Rayo Vallecano voltou a pressionar no ataque, perdendo chances com Aridane Hernández e Camello. Até que aos 28 minutos, Isi Palazón apareceu no meio da área, aproveitando o cruzamento de Alfonso Espino, e encobriu Nyland, deixando tudo igual no placar.

Após o empate, o jogo começou a ter uma troca de ataques rápidos, e aos 39 minutos, En-Nesyri bem posicionado, recebeu grande passe de Isaac Romero, mas parou no paredão adversário, que fez uma grande defesa.

O meio-campista, Isi Palazón, teve a oportunidade de virar o jogo, mas não pegou na bola do jeito que queria e Nyland conseguiu defender o chute. Logo no ataque seguinte, En-Nesyri recebeu na área e bateu no canto do goleiro, que não conseguiu fazer a defesa. Assim indo para o intervalo com a vantagem no placar.

Nyland garante vitória

Na segunda etapa o jogo teve poucas oportunidade claras, já que o Sevilla controlou bem os últimos 45 minutos e o goleiro também salvou a equipe quando precisou. Camello ainda conseguiu uma finalização do meio da área, mas parou em Nyland.

Isi Palazón fez boa jogada, mas não concluiu como queria e o goleiro espalmou para longe. Os visitantes tentaram a resposta com Isaac Romero, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Ocampos quase ampliou, mas a bola explodiu na trave esquerda. Raúl de Tomás tentou para os mandantes, mas parou novamente no paredão adversário.

Com o placar favorável, o Sevilla se fechou na defesa e bloqueou todas as chances de ataque do Rayo. Dessa maneira, garantiu a vitória e conquistou três pontos importantíssimos na tabela.

Situação na tabela

Com o triunfo, o Sevilla subiu para 15ª lugar, com 20 pontos. Enquanto o Rayo Vallecano segue em 13º lugar, com 24 pontos.

Próximos jogos

O Rayo Vallecano encara o Mallorca, fora de casa, no domingo (11), às 12h15. Já o Sevilla, recebe o Atlético de Madrid em seu estádio, no mesmo domingo, às 14h30.