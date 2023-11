Barcelona arranca empate contra Rayo Vallecano e perde chance de encostar na liderança

Na manhã deste sábado (25), Rayo Vallecano e Barcelona empataram em 1 a 1, no Estádio de Vallecas, em Madrid. Unai López abriu o placar para os mandantes, mas Lejeune marcou contra e deixou tudo igual.

Vantagem franjirroja

Atuando em seus domínios, o Rayo Vallecano pressionava a saída de bola do Barcelona e buscava um erro do rival para abrir o placar. Logo aos 8, Valentin roubou a bola de Frenkie de Jong na entrada da área, cortou e finalizou, mas parou em grande defesa de Inaki Peña, perdendo grande chance.

Mesmo após a oportunidade perdida, o time da casa manteve a estratégia de explorar os erros dos culés, desta vez, explorando os contra-ataques. Enquanto isso, a equipe catalã se mantinha com a posse de bola e buscava por espaços na linha defensiva do Rayo.

No duelo de estratégias, prevaleceu a franjirroja. Após cobrança de falta na área, a zaga do Barça afastou mal e a bola sobrou para Unai López, que de muito longe, acertou um lindo voleio, de primeira, no cantinho e abriu o placar no Estádio de Vallecas.

A equipe mandante foi ao intervalo com a vitória parcial e com grande atuação de Isi Palazón.

Pressão culé

Na segunda etapa, Xavi Hernández promoveu as entradas de Gundogan e João Félix, visando o gol de empate. A equipe blaugrana ficava com a bola, chegando a atingir quase 70% de posse, mas ainda assim, sem criatividade.

Aos 75, Raphinha, que havia acabado de entrar, finalizou na trave, e no rebote, Lewandowski desviou, mas o goleiro Dimitrievski salvou em cima da linha, no que foi a maior chance dos visitantes na partida até aquele momento.

Aos 82, Baldé foi lançado pela esquerda e cruzou para área, quando o zagueiro Lejeune tentou tirar o perigo, mas acabou desviando contra a própria meta, empatando a partida.

Nos acréscimos, o Barça tentou quebrar o tabu, por não vencer o Rayo desde 2019, mas parou na defesa do time da casa. Com isso, a partida acabou empatada em 1 a 1.

Tabela

Com o resultado, o Barcelona se manteve em 3º, com 31 pontos. Já o Rayo, subiu para a 8ª posição, com 19 pontos.

Calendário

Pela LaLiga, as equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Rayo Vallecano vai ao País Basco no sábado (2), enfrentar o Athletic Bilbao, às 12h15. Já o Barcelona, recebe o Atlético de Madrid, no domingo (3), às 17h.

Entretanto, o Barça joga pela UEFA Champions League na terça-feira (28), quando recebe o Porto, às 17h.