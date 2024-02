Na tarde desta quinta-feira (15), o RC Lens e o SC Freiburg empataram em 0 a 0 pelos playoffs da Uefa Europa League. A equipe visitante teve as melhores chances e mereceu sair com a vitória, mas a defesa francesa conseguiu manter o zero no placar.



A equipe da casa não acertou nenhuma vez o alvo, apesar dos 12 chutes realizados. O SC Freiburg finalizou 17 vezes com quatro acertos no gol.

Foto: Divulgação / Uefa





O ponto alto da partida para a equipe alemã foi em finalização dentro da área, mas Kevin Danso bloqueou a bola em cima da linha. Os franceses tiveram um gol anulado em escanteio, o jogador estava impedido no momento que recebeu a bola.



O confronto agora será definido no Europa-Park-Stadion, na Alemanha. A atuação na partida de hoje coloca os comandados por Christian Streich como favoritos, difícil pensar que o Lens manterá o empate por 180 minutos.

Jogo sem gols!

O início foi de controle dos donos da casa, com volume de jogo sem perigo definitivo para o gol adversário. Após o começo sem a bola, o Freiburg passou a tomar conta das ações e ataques incisivos.

Foto: Divulgação / Uefa





Foi no segundo tempo em que as duas equipes chegaram próximas ao gol. Freiburg em cabeceio dentro da área, a bola sobrou e Kevin Danso salvou seu time.



RC Lens aplicou jogada ensaiada no escanteio, mas o passador estava impedido no momento que devolveu a bola, anulando o gol marcado por Haidara.



Até o fim do jogo as equipes não levaram mais perigo, pensando em um próximo confronto na próxima quinta-feira (22) que definirá quem avança para as oitavas de final da competição.

Foto: Divulgação / Uefa



Resultados simultâneos

