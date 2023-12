Europa League tem playoffs definidos após sorteio; veja os duelos

Após os duelos das oitavas de final da Champions League, a UEFA também definiu nesta segunda-feira (18), os sorteios dos playoffs da Europa League, em Nyon, na Suíça.

Serão oito jogos e dois potes para definição dos embates: de um lado, os terceiros colocados da Champions League, do outro, os vice-líderes da fase de grupos da Europa League.

Já os líderes de seus respectivos grupos apenas aguardam para conhecer seus possíveis adversários nas oitavas de final.

Os jogos de ida dos playoffs da Europa League tem data marcada para o dia 15 de fevereiro de 2024. Enquanto os confrontos da volta acontecem no dia 22 de fevereiro. Times do mesmo país não podem se enfrentar.

No dia 23 do mesmo mês, a UEFA vai promover um novo sorteio para a definição dos confrontos para as oitavas de final.

Por outro lado, a final da Europa League tem data marcada para o dia 22 de maio, no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda.

Os dois principais clubes que vieram da Champions League, são o Milan e o Benfica, que terão pela frente os franceses nos mata-mata. Os italianos duelam contra o Rennes, enquanto os portugueses medem forças contra o Toulouse.

Além do Benfica, os outros times lusitanos que estarão presentes nos mata-mata, são Braga e Sporting, que enfrentam Qarabag e Young Boys, respectivamente.

Outro confronto de destaque na Europa League é entre Roma e Feyenoord, que vão reeditar a decisão da Conference League de 2021/22.

Por fim, o Galatasaray, outro clube que terminou em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League, terá pela frente o Sparta Praga, enquanto o Olympique de Marseille enfrentará o Shakhtar Donetsk.

Os times que avançarem para as oitavas de final irão se juntar a West Ham, Brighton, Liverpool, Bayer Leverkusen, Atalanta, Villarreal, Rangers e Slavia Praga, que ficaram em primeiro lugar na fase de grupos da competição continental.

Veja os confrontos dos playoffs da Europa League:

Feyenoord x Roma

Milan x Rennes

Lens x Freiburg

Young Boys x Sporting

Benfica x Toulouse

Braga x Qarabag

Galatasaray x Sparta Praga

Shakhtar Donetsk x Olympique de Marseille

Times classificados para as oitavas de final: