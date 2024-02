Nesta terça-feira (20), o Atlético de Madrid foi derrotado pela Internazionale de Milão por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Depois de uma partida abaixo do esperado, o time não conseguiu produzir e sofreu o gol de Arnautovic na reta final do segundo tempo.

Diego 'Cholo' Simeone falou sobre a derrota para os italianos e, apesar do resultado, o técnico do Atleti se disse otimista e afirmou que os espanhóis podem competir em casa:

"Estou otimista e, apesar da derrota, temos a opção de poder competir (em casa). Sabemos como eles jogam e esperamos chegar lá da melhor maneira possível, como a competição exige".

Gol veio de um erro isolado

Ainda falando sobre a derrota para a Inter, Simeone tratou o gol sofrido como um erro isolado. Além disso, afirmou que o Atleti levou vantagem no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar.

"Algum erro em algum lugar. No primeiro tempo também levamos vantagem, mas eles não fizeram isso. Resolvemos bem algumas perdas desnecessárias. Eles podem jogar com a primeira bola, no contra-ataque... Nós competimos bem. No primeiro tempo, fizemos um bom jogo, mas não tivemos nenhuma situação de gol. No segundo tempo, fomos mais ativos, com Llorente, Lino, mas acho que competimos bem. Ainda temos o jogo de volta contra um adversário muito difícil, e esperamos dar um pouco mais e competir bem quando jogarmos em casa."

Volta na Espanha

Sobre a importância de decidir em casa, Simeone falou que o time precisa seguir melhorando: "Temos de continuar melhorando, ganhando duelos, correndo com mais intensidade... As coisas boas virão."

A partida de volta acontecerá daqui a um mês, somente no dia 13 de março, no Estádio Cívitas Metropolitano. O Atlético de Madrid precisará reverter o placar de 1 a 0 para se classificar para as quartas de final da Uefa Champions League.