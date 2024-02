A crise no Bayern de Munique continua e segue gerando capítulos. Após a derrota para o Bayer Leverkusen na Bundesliga, o resultado negativo veio na Uefa Champions League, para a Lazio.



A equipe teve um volume de jogo bom na primeira etapa, mas sem levar perigo efetivo ao gol adversário. O segundo tempo começou da mesma forma, mas em escapada de Ciro Immobile, Upamecano calçou duramente o italiano, gerando o pênalti e cartão vermelho.



Por se tratar de confronto das oitavas de final da Uefa Champions League, a partida tem ida e volta, sendo definido a ordem de estádios por melhor campanha na fase de grupos. O jogo será definido na Allianz Arena, em Munique.



O ídolo Thomas Müller falou sobre a partida e resultado negativo: "Perdemos oportunidades no primeiro tempo, nosso erro. O pênalti foi má sorte, e com um a menos por 30 minutos, perder só por 1 a 0 é ok. Veremos em Munique"

Foto: Divulgação / Uefa





Ele também reintegra que não está nada definido: "Estou nesse esporte tempo suficiente para saber que o 1 a 0 não é nada, gostaríamos de ter vencido, mas jogamos em casa"



Thomas Tuchel





E a sequência de resultados negativos pesa para o técnico, que vem sendo questionado no cargo e pode perder o posto em breve. A equipe deu apenas um chute no gol no jogo decisivo do último sábado, e hoje, nenhum.

Foto: Divulgação / Uefa





O comandante conversou com a imprensa após a partida: "Estamos frustrados e irritados com a derrota. Acho que perdemos o jogo, não tenho certeza se a Lazio o venceu. Não sei por que perdemos nossa convicção no segundo tempo, mas perdemos, e então ficamos para trás. Não consigo explicar porque dissemos à equipe para manter sua intensidade e ser ainda mais corajosa no ataque, mas parecemos ter perdido a postura no início do segundo tempo."



O jogo da volta acontece no dia 05 de março, na Alemanha. Os donos da casa não contaram com Upamecano, suspenso. No torneio a regra do gol fora não existe mais, então, para a equipe alemã avançar, será necessário dois gols de vantagem, ou apenas um e levar para pênaltis.