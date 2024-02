Na tarde desta terça-feira (20), Inter de Milão venceu por 1 a 0 o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Uefa Champions League. A partida de ida aconteceu no Giuseppe Meazza, na Itália, e a definição será na Espanha, no dia 13 de março.



A vantagem simples no placar parece pouco para a produção ofensiva da equipe italiana. Marko Arnautović, que marcou o gol vencedor, desperdiçou duas chances claríssimas antes de balançar as redes.



Os Colchoneros tiveram extrema dificuldade em criar jogadas ofensivas. Foram sete chutes e zero no alvo, trabalho defensivo rival deve ser destacado mas tática imposta por Diego Simeone também leva culpa pela má atuação.

Foto: DIvulgação / Internazionale





O Jogo





A primeira etapa foi de estudo para ambos os lados. Nos primeiros 30 minutos a posse foi batalhada no meio campo, porém, as oportunidades da Inter já apareciam.



Lautaro de cabeça passou perto de abrir o placar, pouco tempo depois também teve oportunidade no chão. Faltou sorte para o atacante argentino.



Foto: DIvulgação / Internazionale





Segundo tempo









No intervalo, Simone Inzaghi promoveu a entrada de Arnautović, na vaga do lesionado Thuram. O austríaco rapidamente recebeu passe de Di Marco para sua primeira chance perdida no jogo.





Atlético subia ocasionalmente para o ataque, mas duelo era inteiramente favorável aos donos da casa.





Alívio para Arnautović

Foto: DIvulgação / Internazionale





Aos 63, Marko tabelou com Lautaro e saiu cara a cara com Oblak. O atacante finalizou da linha da pequena área por cima do travessão, chance claríssima desperdiçada.



Pouco tempo depois, Dumfries escapou pela ala direita e cruzou para o atacante perder mais um gol. Ele estava de frente para o goleiro e furou o cruzamento rasteiro na pequena área.



Aos 79, Inter finalmente aproveitou chance criada e balançou as redes. Reinildo errou um passe na intermediária defensiva, Barella interceptou achando Lautaro, Oblak defendeu o chute do argentino mas Arnautović estava lá para aproveitar a sobra, 1 a 0.



Os dez minutos finais não tiveram finalizações perigosas, apesar do nervosismo perceptível dos jogadores. Inter venceu mas vai para casa com sensação que poderia mais. Atlético vai em desvantagem para a Espanha pode reverter resultado negativo diante de sua torcida.



Calendário e tabela





Inter de Milão lidera com sobras o Campeonato Italiano. A equipe tem um jogo a menos e vantagem de 11 pontos para o segundo colocado (Juventus).



Lecce x Inter 25/02 (Serie A)

Inter x Atalanta 28/02 (Serie A)

Foto: DIvulgação / Internazionale





Atlético figura na 4ª colocação do Campeonato Espanhol e tem a Copa do Rei como sua maior chance de título. O time está na semifinal da competição.



Almería x Atlético de Madrid 24/02 (Laliga)

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid 29/02 (Copa do Rei)

Foto: Divulgação / Atlético de Madrid