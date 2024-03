A Lazio está fora do mata-mata da UEFA Champions League 2023/24. Na tarde desta terça-feira (05), os italianos foram a Munique e sofreram revés por 3 a 0 contra o Bayern de Munique, revertendo a vantagem de um tento conquistada pelas Águias Italianas sob seus domínios.

Após a eliminação, o técnico Maurizio Sarri fez uma análise da partida e lamentou a eliminação italiana.

"Depois do segundo gol, começou mais um jogo. A primeira parte foi de bom nível e esta noite foi o Bayern que todos conhecemos. Nesta competição, estas equipes dão tudo de si, mas conseguimos manter-nos bem no jogo. O segundo gol fez com que voltássemos para o campo desiludidos e com pouca confiança na possibilidade de resolver o problema".

"A história poderia ter sido diferente. A nossa campanha na Liga dos Campeões tem sido positiva, com mais vitórias do que derrotas", acrescentou.

O atacante Pedro Rodríguez, campeão do torneio com o Barcelona, também lamentou o resultado.

"É uma pena, o sonho da Liga dos Campeões que todos partilhávamos acabou. Foi uma boa oportunidade para fazer algo especial pelo clube. Fizemos uma boa primeira parte, a segunda foi mais difícil. O jogo acabou com o terceiro gol. Foi difícil recuperar a bola, apesar da pressão. Se precisarmos encontrar algo positivo, teremos em mente a grande exibição que fizemos na primeira mão", comentou Pedro.

Classificado, o Bayern entra nos sorteios das quartas e das semi-finais, que acontecerá no dia 15 de março. Os jogos das quartas serão realizados nos dias 9/10 e 16/17 de abril. Já a Lazio, segue com a disputa da Série A italiana e da Copa da Itália. A equipe de Roma volta a campo na próxima segunda-feira (11), diante da Udinese, pelo Campeonato Italiano.