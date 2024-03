Nesta terça-feira (5), o Bayern de Munique recebe a Lazio, pelo duelo volta das oitavas de final da Champions League, às 17h (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Na partida de ida, no Estádio Olímpico, em Roma, os italianos levaram a melhor sobre o Gigante da Baviera e venceram pelo placar de 1 a 0, com de gol de Immobile.

Desta forma, a Lazio precisa pelo menos de um empate simples para se classificar às quartas de final da Champions League ainda nesta terça-feira.

Por outro lado, o Bayern de Munique terá que vencer o adversário por dois ou mais gols no máximo para avançar à próxima fase da principal competição de clubes da UEFA.

No entanto, um trinufo dos bávaros pelo mesmo placar no jogo de ida das oitavas de final levará o duelo para a prorrogação. Permanecendo o empate no tempo regulamentar, a decisão irá aos pênaltis.

Como chega o Bayern de Munique

Após perder o jogo de ida, o Bayern de Munique chega basante pressionado para o confronto desta terça-feira, ao ficar no empate contra o Freiburg pelo Campeonato Alemão na última rodada e agora estão há 10 pontos do Bayer Leverkusen, que lidera a competição de forma isolada.

Na fase de grupos da Champions League, os bávaros avançaram para as oitavas de final, após terminarem na primeira colocação do Grupo A, incluindo cinco vitórias e apenas um empate.

Para essa partida, o técnico Thomas Tuchel terá que lidar com os desfalques dos laterais Bouna Sarr e Alphonso Davies, do meio-campista Konrad Laimer e dos atacantes Kingsley Coman e Serge Gnabry, que se recuperam de lesões.

Além deles, o Bayern de Munique também não vai poder contar com o zagueiro Dayot Upamecano, que cumpre suspensão automática, após receber cartão vermelho no confronto de ida das oitavas de final da Champions League, em Roma.

Como chega a Lazio

Assim como o Bayern de Munique, a atual vice-campeã do Scudetto também não vive uma grande fase nesta atual temporada e vem de duas derrotas consecutivas nos últimos jogos do Calcio, contra Fiorentina e Milan, respectivamente.

Dessa forma, a Lazio permaneceu nos 40 pontos e caiu para a nona colocação do Campeonato Italiano e ainda corre sério risco de não se classificar para uma dessas três competições europeias no próximo semestre.

Nesta atual edição da Champions League, o clube da capital italiana terminou na vice-liderança do Grupo E, com 10 pontos, quatro a menos que o líder Atlético de Madrid, incluindo quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Diante do Bayern de Munique, o técnico Maurizio Sarri segue sem poder contar com o lateral-direito Patric e o meio-campista Nicolò Rovella, que ainda estão entregues ao departamento médico e sem previsão de retorno aos gramados.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim e Alphonso Davies; Pavlovic e Goretzka; Leroy Sané, Thomas Müller e Musiala; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Lazio: Provedel; Marusic, Mario Gila, Romagnoli e Hysaj; Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri