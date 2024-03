Na tarde desta terça-feira (12), o Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e carimbou passaporte às quartas de final da Champions League 2023/2024. Após a partida, o técnico Xavi Hernández, desabafou sobre as críticas sofridas por ele e seus comandados no decorrer desta temporada.

"Eu disse que, depois de anunciar a minha decisão de ir embora ao final da temporada, isso libertaria os jogadores. A equipe daria um passo adiante e assim está sendo. As pessoas não acreditavam em mim, recebemos críticas injustas. Diziam que eu ia perder o vestiário, mas os jogadores vieram à frente."

"O que faremos com o bobo da corte da Champions? O que faremos? É um dos meus melhores momentos", completou.

O técinico também pontuou o quanto esta feliz pela classificação, uma vez que o Barcelona não se avançava para as quartas de final da Champions League desde a temporada 2019/2020.

"Um dia para o torcedor desfrutar. Estou contentíssimo porque fizemos um jogo muito completo. O time se esvaziou e lutou. Dominamos em muitos momentos e estamos entre os oito melhores da Europa quatro anos depois."

O Barcelona agora aguarda o sorteio, que acontece na próxima sexta-feira (15), que irá definir os confrontos das quartas de final da Champions League e o chaveamento até a decisão.