Em noite memorável de UEFA Champions League nesta quarta-feira (13), o Atlético de Madrid venceu a Inter de Milão por 3-2 na disputa por pênaltis e avançou às quartas de final da competição.

Federico Dimarco abriu o placar para os italianos, mas Antoine Griezmann e Memphis Depay viraram para o Atleti no tempo regulamentar Na cobrança por pênaltis, Lautaro Martínez desperdiçou a última cobrança e Oblak dez duas defesas.

Atleti pressionou demais no primeiro tempo

A equipe comandada por Diego Simeone entrou em campo desfalcado de Lemar, Vitolo, José Gimenez e Azpilicueta, mas a grande notícia ficou por conta da presença de Antoine Griezmann durante toda a partida. Do outro lado, a Inter ficou sem Carlos Augusto, Cuadrado e Sensi.

Com a necessidade da vitória para forçar a prorrogação, o Atlético de Madrid pressionou muito a Inter desde o início com linhas adiantadas e muita velocidade nos lances de ataque, mas acabou parando em boas defesas de Sommer. Do outro lado, a Inter ficou mais recuada apostando nos contragolpes através da velocidade nas pontas.

Aos 6,' Lino fez ótima jogada pela esquerda e chutou cruzado após deixar Pavard para trás, mas Sommer se esticou e fez pbela defesa. Na resposta, Thuram acertou passe fundamental no meio-campo e Dumfries saiu livre para invadir a área e bater cruzado, mas Oblak fez ótima defesa.

O goleiro do Atlético de Madrid voltou a trabalhar aos 18' depois que Lautaro ficou com posse na intermediária e mandou um chute firme que desviou nas costas de Witsel, só que a defesa ocorreu em dois tempos. O Atleti conseguiu controlar as ações na sequência e voltou a ficar mais com a posse de bola, mas a Inter buscou o primeiro gol aos 33 minutos.

Através de uma bela troca de passes pela esquerda, a Inter envolveu a defesa adversária até a bola chegar na medida para Barella acionar Dimarco sozinho no meio da área, com chute de primeira para vencer Oblak no canto esquerdo. Contudo, o Atlético de Madrid respondeu de forma imediata e buscou o empate na sequência.

Koke pegou a sobra de cruzamento na entrada da grande área e jogou no meio dos jogadores. Pavard acabou falhando e deixou a bola nos pés de Griezmann, que concluiu facilmente e deixou tudo igual

Inter diminuiu intensidade e resistiu pressão na reta final do tempo regualmentar

Diferentemente da etapa inicial, a Inter de Milão baixou as linhas de marcação e adotou estratégia completamente defensiva. Logo aos 6,' Sommer teve que rabalhar porque Griezmann recebeu cruzamento rasteiro de Llorente e o chute firme parou no experiente goleiro.

Aos 15', Llorente aproveitou vacilo da zaga pela esquerda e avançou próximo da linha de fundo para cruzar achhando Morata, mas o chute de primeira acabou não levando grande perigo.

Na sequência da etapa complementar, o Atlético de Madrid parecia sentir um momento de cansaço pois não conseguia mais pressionar como antes e o jogo ficava cada vez mais distante das áreas, do jeito que a Inter de Milão estava planejando.

Em rara oportunidade de gol aos 33', a Inter chegou muito perto de garantir a classificação em contra-ataque com Lautaro Martínez esperando a movimentação de Thuram que recebeu para definir, mas acabou chutando para longe do gol e jogou fora uma chance de ouro.

Após ficar vários minutos sem finalizar no alvo, o Atlético de Madrid virou o placar aos 41' depois que Depay mandou uma paulada na trave. Só que no minuo seguinte, Depay dominou com a esquerda após bela troca de passes e concluiu no canto direito para mandar a decisão da vaga para a prorrogação.

Antes do apito final, o Atleti teve a chance de ouro para "matar" a classificação nos acréscimos. Aos 48 minutos do segundo tempo, Griezmann apareceu pela dirieta e cortou para o meio esperando passagem de Riquelme com o gol livre, mas o chute saiu por cima.

Prorrogação marcada por chances de gol e lance inusitado

A prorrogação não decepcionou e as fortes emoções foram mantidas com chances pelas duas equipes. Aos 6', Riquelme carregou pela esquerda e deu uma rabiscada para achar Doepay, que bateu de primeira e parou numa defesa excelente de Sommer em dois tempos.

Na sequência, foi a vez da Inter de Milão chegar com perigo na bola parada depois que Çalhanoglu cobrou escanteio e Lautaro testou firme na primeira trave.

Antes do término do primeiro tempo extra, um lance inusitado: Com o jogo parado e sem a bola em disputa Savic caiu no gramado depois que Thuram apertou as partes íntimas do atleta. O VAR chegou a revisar, mas não aplicou cartão vermelho e Simone Inzhaghi optou pela substituição de Thuram na sequência.

Com apenas 3' do segundo tempo, Sommer tentou dar um chutão e a bola foi em cima de Depay, que não conseguiu dominar e quase entregou de forma espetacular. Por fim, Riquelme cobrou escanteio na primeira trave e Sommer socou a bola para longe para levar a decisão aos pênaltis.

Oblak heroi do Atlético de Madrid

A tensa disputa por pênaltis começou a ser definida a partir da segunda cobrança, quando Sánchez e Saúl cobraram se força e pararam nos goleiros, mas na terceira, Klassen parou em defesa sensacional de Oblak no canto direito com a ponta dos dedos. A disputa acabou na quinta cobrança da Inter, quando Lautaro Martínez isolou a cobrança.

Sequência

As duas equipes voltam a campo neste domingo (17) pelos seus campeonatos nacionais a partir das 16h45 em dois clássicos. A Inter terá pela frente o Napoli, enquanto o Atlético de Madrid enfrenta o Barcelona.