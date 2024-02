O Barcelona não conseguiu segurar a vitória diante do Napoli nesta quarta-feira (21) em duelo válido pelas oitavas de final da UEFA Champions League. Robert Lewandowski aproveitou o maior volume de jogo em cima do adversário e abriu o placar, mas Victor Osimhen buscou o empate para os italianos.

Na reta final da partida, o Napoli conseguiu incomodar o Barcelona e esteve perto da virada mesmo sob comando do Francesco Calzona em seu primeiro jogo como técnico.

Em entrevista coletiva, Xavi Hernández disse que gostou da atuação do Barça como um todo, mas lamentou o resultado final pelo fato de não ter conseguido segurar a vitória.

“É uma sensação agridoce porque tínhamos o jogo em nossas mãos”, disse Xavi em entrevista coletiva após o jogo. "Jogamos bem. Defendemos bem; o Napoli não criou muito, mas no momento [depois de assumir a liderança] faltou-nos o controle quando precisávamos dominar, mostrar personalidade e ser agressivos.

"É uma pena. Foi uma boa exibição no geral e estou orgulhoso da imagem que mostrámos à Europa. Este é o Barça que queremos, mas faltou-nos maturidade para [gerir o jogo]. Talvez fisicamente eles tenham sido mais fortes do que nós nos duelos individuais, mas jogando desta forma temos boas hipóteses de seguir em frente e vamos ganhar mais do que perder."

Lewandowski assumiu a responsabilidade na reta final da temporada

Em outro momento da coletiva, Xavi separou um momento para elogiar Robert Lewandowski. O polonês marcou cinco gols nos últimos quatro jogos para o Barcelona em todas as competições, elevando o total para 18 na atual temporada.

“Lewandowski está jogando pelo time agora. Ele deu um passo à frente. Está vencendo as batalhas individuais, está junto com a equipe e pressionando alto. Ele é um líder nato e quer melhorar. Ele está ajudando muito neste momento e é mais isso, os gols são consequência do seu bom jogo”.

O Barça, que está oito pontos atrás do líder da LaLiga, Real Madrid, terá jogos do campeonato contra Getafe, Athletic Club e Mallorca antes do jogo de volta contra o Napoli, em 12 de março. O técnico lamentou que não poderá contar com o Camp Nou em mais uma partida decisiva, estádio que segue em reformas.

"É claro que sentimos falta do Camp Nou. Eu disse na pré-temporada que seria um ano difícil longe do estádio. Jogar no Estádio Olímpico não é a mesma coisa que jogar no Camp Nou, mas isso não deve nos afetar. Só que é uma pena, porque imagine o jogo de volta no Camp Nou, seria diferente - para nós e para o adversário."