A tarde desse domingo (24) foi de revés equatoriano ante à Itália, em confronto amistoso disputado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na Red Bull Arena, casa do New York Red Bulls FC.

A Itália venceu o Equador por 2 a 0, com gols de Lorenzo Pellegrino e Nicolló Barella. O treinador do Equador, Félix Sánchez Bas, cedeu entrevista coletiva após a partida e apontou alguns aspectos da partida. Confira as principais respostas.

Análise sobre a partida

Perguntado sobre como analisa a partida, Sánchez Bas optou por levar em conta o aspecto do resultado na sua resposta:

"É verdade que mais do que tudo de ser amistoso, o resultado sempre é importante. Quando você joga com uma seleção como a da Itália e perde desde o primeiro minuto, faz com que tudo seja mais difícil. O equipamento tem tido muita boa atuação, tem tratado de pressionar arribo, e é verdade que tivemos alguns desajustes"

Pontos positivos

Ainda abordando sobre a sua visão sobre a partida, Sánchez apontou o aspecto positivo de evolução que tem observado na sua equipe, inclusive na partida contra a Itália:

“Passámos do menos para o mais, atingimos o objetivo deles. Depois tentamos fazer alguns ajustes para melhorar, mas sei disso mais por causa de muitos, que se esforçaram muito. Devemos continuar nesta linha, com confiança e sabendo que somos capazes de alcançar o resultado que hoje não foi possível.”

Projetando os próximos duelos

Perguntado sobre como projeta os próximos desafios da Seleção Equatoriana, Sánchez destacou o ponto do tempo sem partidas como importante no aprimoramento do esquema tático da equipe:

“Há uma pausa que parece longa para nós, depois virá outra antes da Copa América, que esperamos que nos ajude a chegar em um bom momento.”

Retorno de Jeremy Sarmiento

Para a partida contra a Itália, Sánchez Bas pode ter a volta de Jeremy Sarmiento ao time. Ele comentou da seguinte forma esse retorno:

“Chegamos em março de 2023 (Félix e sua comissão), ele jogou conosco no primeiro jogo e teve uma lesão de longa duração. Foi difícil para ele avançar, mas já entrou na dinâmica e para nós é um jogador muito interessante. Ele queria muito voltar, demos a ele a oportunidade que ele merecia e estamos felizes com ele.”

A estreia de Javier Burrai

Perguntado sobre a estreia de Javier Burrai, o treinador disse o seguinte:

“Javier estreou-se num jogo muito difícil, ao receber a primeira bola para a baliza. Não é fácil se recuperar disso, mas ele mostrou que é um grande profissional e que pode nos ajudar. Em relação aos goleiros, estou muito feliz, porque todos trabalham muito e se apoiam, e isso é muito importante para nós. Ele é um goleiro interessante.”

Agora, o Equador volta a jogar somente pela Copa América, em junho desse ano. Será um bom tempo sem ver a "La Tri" em ação ao torcedor.