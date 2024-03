Neste domingo (24), jogando na Red Bull Arena, o Equador encara a Itália no Amistoso Internacional, na preparação para os jogos da Copa América, enquanto a Itália visa a disputa da Eurocopa.

Fala Sánchez Bas!

Félix Sánchez Bas, técnico do Equador, falou em coletiva de imprensa, abrindo a conversa com os jornalistas rasgando elogios a Sarmiento e Yeboah: “Jeremy Sarmiento e John Yeboah foram bons o tempo todo. Eles contribuíram para a equipe e são jogadores que fazem a diferença. Satisfeito com o resultado. Estou muito feliz pelos três, porque começar não é fácil. Eles estavam muito concentrados".

"A posição de zagueiro central é uma posição de grande responsabilidade. Robert esteve com eles para que se sentissem apoiados, e isso funcionou bem. É importante dar essa oportunidade aos rapazes. John fez um bom jogo, tentou se desequilibrar. Marcar um gol no primeiro jogo é um sonho, tenho certeza de que isso lhe dará mais energia para os próximos jogos”, completou o treinador.

O técnico do Equador também gostou da atuação de outros jogadores equatorianos e da atuação da equipe na vitória sobra a Guatemala: “Jordy fez um grande esforço e jogou muito pela equipe. É isso que nos deixa felizes. Todos eles somaram. Estou feliz com o desempenho dos rapazes. Três jogadores estrearam hoje, o que não é fácil, mas acho que eles tiveram um bom desempenho. Em geral, a equipe jogou bem, com muita atitude e boas jogadas em alguns momentos. Ambos jogaram em um nível muito bom, e Gonzalo foi recompensado com um gol. São jogadores que podem fazer a diferença, e hoje se saíram bem. Esse é o caminho a seguir”.