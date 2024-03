Em jogo disputado na Friends Arena, em Estocolmo, a Suécia venceu a Albânia por 1 a 0 com gol marcado por Gustaf Nilsson, de cabeça, ao 17 minutos da segunda etapa.

Apesar do placar mínimo, as equipes protagonizaram um jogo movimentado com grandes oportunidades para os dois lados.

Sequência do ano da Suécia



Maracada por uma campanha abaixo das expectativas nas eliminatórias para a Eurocopa 2024, a seleção sueca ficou de fora da competição e terá pela frente amistosos contra a Dinamarca e Sérvia em junho.

A Suécia volta a uma competição continental dia 5 de setembro encarando o Azerbaijão pela estreia do grupo C, na Nations League. Na competição a equipe, treinada pelo dinamarquês Jon Dahl Tomasson, busca a promoção para a divisão B do torneio.

Albânia olha para a Euro



Os próximos compromissos da seleção comandada pelo brasileiro e ex-técnico do Corinthians, Sylvinho, serão dia 3 e 6 de junho contra Liechtenstein e Azerbaijão respectivamente.

Após os amistosos internacionais a seleção albanesa voltará a campo dia 15 quando enfrentará a atual campeã Itália pela estreia da Eurocopa. Além da seleção italiana, a Albânia ainda terá pela frente Croácia e Espanha pelo grupo B dentro do que é considerado o "Grupo da morte".