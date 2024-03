Nesta terça-feira (26), a Espanha enfrenta o Brasil no último amistoso da segunda rodada da Data Fifa, antes da estreia da Eurocopa 2024, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Dessa forma, os espanhóis vão em busca de sua primeira vitória em 2024, após serem derrotados para a Colômbia na última semana por 1 a 0.

Com o revés, a Espanha também teve sua série de oito vitórias consecutivas interrompida nos últimos jogos, somando todas as competições, incluindo Eliminatórias para a Eurocopa e Liga das Nações.

Durante esse período, os comandados de Luis de La Fuente conquistaram duas goleadas, contra Geórgia e Chipre pelos placares de 7 a 1 e 6 a 0, respectivamente.

No entanto, a última derrota da Espanha naquela ocasião, foi justamente para a Escócia por 2 a 0, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

Além disso, a Furia Roja também possui a chance de tentar se reabilitar e afastar qualquer possibilidade de desconfiança para a disputa da principal competição de seleções do continente europeu no meio do ano.

A Espanha se garantiu na Eurocopa, após terminar na liderança do Grupo A das Eliminatórias da Euro, com 21 pontos somados em oito jogos, num total de sete vitórias e apenas uma derrota.

Pelo torneio da UEFA, os espanhóis serão cabeças de chave do Grupo C, ao lado de Itália, Croácia e Albânia, como adversários da Furia Roja na fase de grupos da competição continental.

Espanha deve ter mudanças para enfrentar o Brasil nesta terça-feira no último amistoso da Data Fifa

Para essa partida, a Espanha terá que lidar com os desfalques dos meio-campistas Pedri e Gavi, que estão se recuperando de suas respectivas lesões no Barcelona e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o técnico Luis de La Fuente deve mexer fortemente na equipe, colocando vários jogadores, como nos casos de Álvaro Morata, Unai Simón, Dani Carvajal, Rodri e Nico Wiliams, que foram reservas ou sequer jogaram a partida da última semana.

Além deles, a Furia Roja também deve contar com o retorno do meia-atacante Dani Olmo, que vem destacando pelo RB Leipzig em 2024, após sofrer uma lesão na clavícula em novembro do ano passado.

Provável escalação da Espanha

Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand e Álex Grimaldo; Merino, Rodri e Fabián Ruiz; Nico Williams, Dani Olmo e Morata.