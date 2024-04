Com cinco gols e uma assistência na Thai League 23/24, o atacante Mateus Lima voltou a ser decisivo para o Ratchaburi na primeira divisão tailandesa. No último domingo o ex-jogador do Santos marcou pela quarta vez o gol que valeu uma vitória para a sua equipe na competição. Mateus falou sobre os ótimos números no clube asiático.

"A alegria por ter um começo tão bom aqui no Ratchaburi é imensa. São seis participações em gols em nove partidas. Por quatro vezes fui fundamental para que vencêssemos um jogo. Acreditava que tinha acertado quando aceitei vir pra cá, mas de fato as coisas estão acontecendo ainda melhores que o esperado" afirmou.

O clube de Mateus ocupa a sexta posição no Campeonato Tailandês. Receberá no próximo dia 20 o líder Buriram United em seu estádio, pela vigésima quinta rodada da liga. O mineiro comentou a hipótese de marcar num confronto tão duro.

"Eles são os líderes isolados e com boa vantagem para o segundo lugar. Será, sem nenhuma dúvida, uma partida muito complicada. No entanto, estou me sentindo bem confiante. Quero voltar a balançar as redes e num jogo como esse, seria sensacional" concluiu.