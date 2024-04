A Libertadores 2024 começará nesta terça-feira (02) para os participantes do grupo D da competição. Com L.D.U, Junior Barranquilla, Universitario e Botafogo, a expectativa por confrontos equilibrados é grande apesar das poucas participações e poucos títulos conquistados pelos clubes até aqui.

Os primeiros confrontos serão entre Universitario e L.D.U nesta terça (02) e Botafogo e Junior Barranquilla na próxima quarta-feira (03).

L.D.U

Atual campeã da Copa Sul-americana e vice campeã da Recopa, a Liga Deportiva de Quito é a cabeça de chave do grupo além de ser a única campeã entre eles.

Sem participar da competição desde 2021 a equipe equatoriana, campeã em 2008, é a favorita do grupo e conta com a altitude de 2.850 metros do estádio "Casa Blanca" como fator diferencial na briga pela vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Os equatorianos estreiam fora de casa contra o Universitario nesta terça às 23 horas, em Lima.

Junior Barranquilla

Com boas campanhas recentes em território nacional, a equipe colombiana chega, em 2024, a sua oitava participação na competição sul americana desde 2005.

Atual sexta colocada no campeonato colombiano, Junior Barranquilla busca a classificação para as oitavas de final que não vem desde 2011 quando ficou em primeiro e foi eliminada para o Querétano do México.

A estreia do time colombiano acontece nesta quarta (03) contra o Botafogo às 19 horas, no estádio Nilton Santos.

Universitario

Original de Lima, no Peru, o Universitario possui 26 títulos nacionais em sua história e é considerado um dos times mais tradicionais em seu país. Em território internacional a equipe peruana ainda busca seu primeiro título da Libertadores.

Sua melhor campanha aconteceu em 1972 quando chegou a final e foi derrotado pelo Independiente por 2x1. Sem chegar a terceira fase da competição desde 2010 o Universitario fará sua estreia nesta terça em casa contra a L.D.U no estádio Monumental de Lima.

Botafogo

Após passar pelo Aurora, da Bolívia, e Red Bull Bragantino na pré-libertadores o Botafogo garantiu vaga na fase de grupos da competição em 2024. O "glorioso" volta a participar da Libertadores desde 2017 quando foi eliminado para o Grêmio nas quartas de final da competição.

Ainda sem anunciar seu novo treinador a equipe alvinegra será comandada por Fábio Matias na estreia em casa contra o Universitário nesta quarta-feira.

Mesmo com final de ano traumático e início de temporada ruim no campeonato carioca, a expectativa é de casa cheia no Nilton Santos. Para a estreia, o Botafogo contará com Junior Santos,, o artilheiro da edição até aqui com 8 gols em 4 jogos, e a volta de Luiz Henrique que estava lesionado.