Agente de Gabigol nega descontentamento do atacante no Benfica

Gabigol foi titular apenas uma vez na temporada (Foto: NuPhoto/Getty Images)

A vida de Gabriel Barbosa na Europa não vem sendo fácil. Depois de não se adaptar ao futebol italiano e se envolvendo em discussões com o técnico Stefano Pioli na época, Gabigol foi emprestado ao Benfica e por lá também amargando a reserva.

Nesta quarta-feira (4) a notícia de que o atacante estaria descontente com as poucas chances que tem no Benfica correu pela imprensa italiana e brasileira. A informação é de que Gabigol gostaria de retornar ao Santos em janeiro, período em que a janela de transferências europeia reabre.

Entretanto, o empresário Wagner Ribeiro, que agencia a carreira do brasileiro, concedeu entrevista nesta tarde ao canal de televisão fechada Esporte Interativo, e negou os rumores.

"Não tenho o que falar sobre esse assunto. Ele não demonstrou nenhum tipo de insatisfação, pelo menos para mim. Gabriel está trabalhando duro todos os dias para conseguir um lugar no time titular. Além disso, ele sabia das dificuldades que iria ter para conquistar o seu espaço, então, ele treina o máximo que pode para se destacar e conseguir o seu lugar", disse o empresário.

Na última semana, Gabriel se envolveu em uma polêmica com o compatriota Jardel, na suposta briga filmada pelas câmeras durante o treino, os dois trocam empurrões em tom de brincadeira às vésperas de um jogo de Champions League, contra o Basel. A situação passaria despercebida se o Benfica tivesse vencido a partida, mas para a infelicidade do atleta, o clube português sofreu a pior goleada em suas participações no torneio, perdendo por 5 a 0 para os suíços.