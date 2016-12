Real Sociedad bate Valencia com dois de Willian José e entra no G-4 do Espanhol

A Real Sociedad recebeu o Valencia na 15ª rodada do Campeonato Espanhol no estádio Anoeta, neste sábado (10). O jogo foi recheado de gols e o placar só foi definido aos 93’ do segundo tempo mas o time da casa garantiu a vitória com 3 a 2. O brasileiro Willian José fez dois gols para o Real e Juanmi marcou o último. Do lado dos visitantes, Parejo marcou de pênalti e Bakkali deixou o seu ao final do jogo. Com o resultado, a Real Sociedad garantiu a quarta posição no campeonato. Já o Valencia está na porta da zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

O primeiro tempo mal começou e no segundo minuto Willian José marcou de cabeça, após escanteio, abrindo o placar. O mesmo sofreu uma lesão no tornozelo que o tiraria do jogo no segundo tempo. O Valencia teve boas chances mas suas finalizações pararam no goleiro Gerónimo Rulli. Então, aos 22’, o time visitante viu a história se repetir. Após um escanteio, o brasileiro Willian marcou novamente de cabeça e fez seu segundo no jogo para a Real Sociedad.

No entanto, o Valencia continuou persistindo. O time criou boas oportunidades e quando a Real chegava próximo da pequena área, a zaga foi eficaz e realizou bons desarmes. Em uma dessas oportunidades, Martinéz fez um carrinho em Mina e o juíz marcou o pênalti para os visitantes. Sem dar chances para o goleiro, Parejo converteu mandando a bola para o lado direito do gol e marcou o primeiro do Valencia. A Real teve jogadas perigosas mas não conseguiu finalizar bem e a primeira etapa terminou.

Logo ao início do segundo tempo Juamni substituiu o atacante Willian José, lesionado. Aos 59’, o mexicano Carlos Vela sofreu pênalti e na cobrança, Diego Alves defendeu e não deixou a Real ampliar o placar. O jogo seguiu equilibrado, com boas jogadas de ambas equipes. Aos 74’ Zurutuza tentou a finalização e quem salvou foi o zagueiro Abdennour na porta do gol. Aos 81’, Cancelo recebeu seu segundo amarelo e teve que sair de campo, deixando o Valencia com dez jogadores.

Mas o jogo ainda não havia terminado e os times saiam atrás de mais um gol. Após um contra ataque, Vela deu um belo passe para Juamni que marcou o terceiro do Real Sociedad, aos 90’. Ainda nos acréscimos, Bakkali saiu com muita velocidade, tirou o goleiro e marcou entre dois jogadores o segundo gol do Valencia. Nessa jogada, o goleiro argentino Rulli sofreu uma lesão e foi atendido no campo.

Na próxima rodada, a Real Sociedad visita o Granada. Já o Valencia tem jogo difícil com o líder Real Madrid.