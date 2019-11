La Liga é conhecida por ser a "Liga das Estrelas", e não por acaso. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Gareth Bale e muitas outras estrelas fazem parte deste campeonato. Na temporada 2014/15, tivemos várias gratas surpresas em termo de jogadores, além dos que sempre fazem uma grande temporada em um dos maiores campeonatos do planeta.

Pensando nisso, montaremos, pela primeira vez, a Seleção VAVEL da La Liga. Escolheremos a dedo os melhores jogadores da temporada 2014/15 do campeonato. Com o título, o domínio catalão na seleção era esperado. Além do campeão, outros três times completam a seleção.

Confira a Seleção VAVEL da La Liga 2014/15:

Goleiro: Claudio Bravo (Barcelona)

O goleiro chileno chegou ao Barcelona nesta temporada e não sentiu o peso da camisa. Bravo teve um começo de temporada sensacional no campeonato, quando ficou as primeiros oito rodadas sem sofrer um gol sequer. No final, os culés acabaram com a melhor defesa, tomando apenas 21 gols em 38 jogos. Bravo foi o principal responsável por isto.

Lateral-direito: Daniel Alves (Barcelona)

Mesmo em meio a uma temporada bem turbulenta, com muitos rumores sobre sua saída do clube, o brasileiro Daniel Alves fez uma belíssima temporada pelo clube, principalmente nas dez rodadas finais, quando foi importante em várias vitórias – além de goleadas –, dando belas assistências aos gols, principalmente do trio MSN.

Zagueiro: Gerard Pique (Barcelona)

Depois de uma temporada abaixo do nível, Piqué chegou com certeza desconfiança por parte de alguns torcedores do Barcelona para a atual temporada. Mas um dos melhores zagueiros do mundo não decepcionou novamente. Fazendo parte da melhor defesa da competição, o zagueiro espanhol foi imprescindível na campanha do título da La Liga, mostrando garra, eficiência e qualidade na saída de bola.

Zagueiro: Nícolás Otamendi (Valencia)

O zagueiro argentino foi uma das gratas surpresas da temporada. Chegando na equipe Che nesta temporada, Otamendi foi um dos pilares de uma das melhores defesas do campeonato, mostrando bastante força e muita regularidade durante todo o campeonato.

Lateral-esquerdo: José Luis Gayà (Valencia)

O Valencia é conhecido por revelar ótimos laterais-esquerdos. Bernat, hoje no Bayern de Munique, e Jordi Alba, hoje no Barcelona, são os casos recentes. Gayà não está num caminho diferente. O jovem lateral do Valencia fez uma grande temporada pela equipe Che, sendo um jogador que apoia muito bem no ataque e que consegue usar sua velocidade e inteligência em campo para defender bem. Assim como Otamendi, ele também participou de uma das melhores defesas do campeonato.

Volante: Dani Parejo (Valencia)

Se o Valencia tem um verdadeiro maestro no elenco, esse cara é Dani Parejo. O volante de 25 anos foi essencial na bela temporada da equipe com gols, assistências e comando, tendo em vista que ele é o capitão do time. Parejo foi mais uma excepcional surpresa do campeonato, mostrando ser um jogador que pode evoluir cada vez mais e se tornar um dos melhores meias da La Liga.

Meia: James Rodríguez (Real Madrid)

James chegou com moral para os merengues, ainda mais após ter feito uma bela Copa do Mundo pela Colômbia. O começo de temporada não foi a das melhores. A adaptação atrapalhou, mas após algumas atuações, James se soltou e tornou-se um jogador muito importante no esquema da equipe. Com muitos gols e assistências, o colombiano fez uma grande temporada, calando a boca de vários críticos.

Meia-atacante: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

O jovem francês não poderia ficar de fora. Podemos dizer que depois de Ronaldo, Messi e Neymar, Griezmann foi o melhor jogador do campeonato, não só por conta dos gols, mas sim pela qualidade que trouxe para a equipe colchonera, que é conhecida por ter uma grande defesa, mas que se tornou uma equipe "respeitada" do meio para frente com a chegada de Griezmann. Gols, assistências e grandes jogadas marcaram a belíssima temporada do francês.

Atacante: Neymar (Barcelona)

Na sua primeira temporada, Neymar já havia mostrado o que era capaz de fazer no futebol europeu. Na segunda, o brasileiro deu um verdadeiro show. Sendo importante em todas as competições que o clube disputou, Neymar mostrou ter amadurecido, sendo um jogador mais decisivo e com menos "firula" dentro de campo.

Atacante: Lionel Messi (Barcelona)

Esse nome era esperado, certo? Messi chega com muita força para a conquista da sua quinta bola de ouro, podendo vencer todos os campeonatos que disputa nessa temporada. Além dos 43 gols na La Liga, o argentino foi totalmente decisivo em várias partidas, como a partida que deu o título para o Barcelona, contra o Atlético de Madrid. As assistências também foram importante para a participação de Messi na Seleção.

Atacante: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Quarenta e oito gols, chuteira de ouro e recordes. A temporada de Cristiano Ronaldo pode não ter sido a melhor da carreira por conta da falta de títulos, porém, em números, o português fez mais uma belíssima temporada. Artilheiro do campeonato, CR7 foi importantíssimo na boa campanha do Real Madrid no campeonato, mas não conseguiu levar os merengues a títulos. Mais um nome que merecia bastante estar na seleção.

Técnico: Nuno Espírito Santo (Valencia)

Nuno Espírito Santo chegou ao Valencia na temporada 2014/15 e surpreendeu a todos após a bela campanha que fez com a equipe Che. Terminando na quarta colocação, levando o time à Uefa Champions League na primeira temporada, foi um grande efeito para Espírito Santo, que chegou com desconfiança no clube, já que o próprio só havia treinado o modesto Rio Ave, de Portugal, antes de chegar ao clube.

Revelação: Luciano Vietto (Villarreal)

A temporada do Villarreal foi boa para uma equipe tão jovem e com um treinador também jovem. Depois dos melhores times do país, o Villarreal aparece na tabela. Em meio a bons garotos, um que mereceu destaque foi o atacante Luciano Vietto, que impressionou várias pessoas por conta da sua velocidade e faro de gol. O argentino já tem a atenção de vários clubes grandes da Europa, e não é por menos.

Melhor jogador: Lionel Messi (Barcelona)

Sim, sempre ele. Cristiano Ronaldo pode ter feito uma grande temporada, com 48 gols, além de quebrar recordes, mas Messi terminou o campeonato com 43 gols, além de também ter quebrado recordes. Mas a diferença entre ambos, além do título conquistado pelo argentino, foi a liderança e poder de decisão de Messi na temporada. Ele foi, mais uma vez, o melhor jogador do campeonato espanhol.