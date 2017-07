Atacante Luis Muriel fecha com Sevilla e se torna contratação mais cara da história do clube

Foto: NurPhoto/Getty Images

O Sevilla, time mais ativo no mercado da temporada passada, finalmente começou a se mexer sob o comando de Eduardo Berizzo. Neste sábado (8) o clube anunciou a contratação do atacante colombiano Luis Muriel, que chega da Sampdoria. Ele fechou contrato por cinco temporadas e custou cerca de € 20 milhões aos cofres da equipe nervionense, se tornando, assim a contratação mais cara da história do clube.

A negociação por Muriel levou várias semanas até ser concretizada. Segundo o jornal Marca, a Sampdoria, agora ex-clube do colombiano, não quis baixar o preço de € 20 milhões, o que se tornou uma negociação complicada, já que o próprio tinha interesse de Everton e West Ham. Mesmo assim, pelo grande desejo de ter o jogador, o Sevilla aceitou a proposta.

Muriel sempre foi uma grande promessa do futebol colombiano, desde o Deportivo Cali, onde iniciou sua carreira. Após se destacar e mostrar potencial, foi vendido à Udinese, onde passou por dois empréstimos, Granada e Lecce, em cinco anos de clube, marcando 15 gols em 57 partidas. Depois disso, foi vendido à Sampdoria, onde marcou 21 gols em 79 jogos, passando duas temporadas na equipe. Além disso, ele também é o maior artilheiro colombiano da história da Série A, à frente até da lenda Faustino Asprilla.

O colombiano se torna, agora, a quarta contratação do clube para a temporada, se juntanto ao lateral-esquerdo Jordan Amavi, ex-Aston Villa, ao meia Guido Pizarro, ex-Tigres, e ao também meia Éver Banega, que retornou ao clube após uma fraca temporada na Internazionale. Provavelmente, Muriel terá que disputar posição com o francês Ben Yedder, um dos artilheiros do clube na última temporada e que foi, sem sombra de dúvidas, uma das grandes contratações recentes do clube.