Apresentado no Barcelona, Dembélé exalta parceria com Messi: "É uma honra"

Foto: Divulgação/FC Barcelona

Nesta segunda-feira (28) Ousmane Dembélé assinou o seu contrato com o clube catalão e foi oficialmente apresentado. Mais de 17 mil torcedores compareceram ao Camp Nou para prestigiar a chegada do jovem que chega para ser o substituto de Neymar. Todo a programação atrasou em uma hora devido aos exames médicos e a problemas burocráticos com o rompimento de contrato com o BVB, causando o descontentamento de alguns presentes.

Depois que tudo foi contornado, Dembélé e o atual presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, apareceram no salão nobre do estádio para assinatura do contrato que tem extensão de cinco anos, até 2022. Já no gramado, Dembélé saudou o público, jogou bolas para os torcedores e fez algumas embaixadinhas.

Dembélé é apresentado aos torcedores | Foto: Divulgação/FC Barcelona

Na última sexta-feira (25), o Barcelona já havia confirmado a contratação de Dembélé junto ao Borussia Dortmund da Alemanha pelo valor inicial de 105 milhões de euros, com adicionais que podem chegar a 150 milhões, sendo a segunda contratação mais cara da história, ficando apenas atrás da ida de Neymar para o PSG.

“Estou muito feliz de estar aqui. É um sonho que se torna realidade. Meu desejo é me integrar bem e conseguir o maior número de títulos possíveis”, declarou em sua primeira entrevista oficial como jogador e novo camisa 11 do Barça.

Dembélé também falou sobre Neymar e as comparações feitas com o craque brasileiro: “Somos muito diferentes. Neymar é um dos melhores do mundo, eu sou um jovem e tento crescer a cada dia e sigo crescendo”.

E comentou também a parceira que será formada com Lionel Messi: “É toda uma honra e um prazer poder jogar com Leo Messi. Quero aprender. É o melhor jogador do mundo e da história. Estou muito feliz de poder compartilhar o vestiário com ele”.

Dembélé poso ao lado do presidente Bartomeu | Foto: Divulgação/FC Barcelona

O presidente Bartomeu falou com muito entusiasmo sobre a chegada de Dembélé: “Estamos diante de um acontecimento. Queremos agradecer a Ousmane por ter aceitado a oferta do Barça. Temos um time mais competitivo com a chegada dele para conseguir nossos objetivos”.

Com apenas 20 anos, Dembélé é a contratação mais cara do clube, chega para preencher a vaga de Neymar, que é um dos melhores jogadores do mundo e para ajudar o Barcelona a recuperar o bom futebol de temporadas passadas e voltar a um nível mais alto de competitividade.