Marcelo marca, Real Madrid vence Eibar e alcança quarta vitória seguida na Liga

Google Plus

INCIDENCIAS: 9ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

Neste domingo (22), o Real Madrid recebeu e não teve problemas para derrotar o Eibar pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Dominando do início ao fim, os merengues venceram por 3 a 0, com gols de Paulo Oliveira, contra, Asensio e Marcelo, que começou a partida no banco.

Com o resultado, o Real Madrid está na terceira colocação com 20 pontos, enquanto o Eibar segue lá embaixo, na 16ª colocação, com apenas sete pontos.

Na próxima rodada, os merengues vão até a Catalunha encarar o debutante na primeira divisão Girona, no domingo (29), às 12h15 (de Brasília). No mesmo dia, só que às 14h30 (de Brasília), o Eibar recebe o Levante.

Eficiente, Real Madrid abre boa vantagem

Asensio e Isco foram destaques da primeira etapa

O começo de partida foi bom e, de certo modo, equilibrado no Santiago Bernabéu, já que ambos os times tiveram boas chances logo no início. A primeira foi dos merengues, quando a bola chegou em Asensio na direita, ele passou para Isco na esquerda, que saiu cara a cara com Dmitrovic e finalizou de primeira, mas o arqueiro fez boa defesa. Minutos depois foi a vez dos visitantes chegarem, quando, após ajeitada de Charles, Jordán finalizou na entrada da área, mas Casilla defendeu.

Só que depois de tanto pressionar, o Real Madrid alcançou seu gol. Após cobrança de escanteio curto, Asensio mandou a bola na área, Sergio Ramos subiu, mas foi Paulo Oliveira que cabeceou contra o próprio patrimônio e deixou os merengues na frente: 1 a 0 Real Madrid.

Tudo ficou mais tranquilo para os merengues após a abertura do placar, tanto que, mesmo cedendo espaços, conseguiam chegar bem. E essa pressão fez resultado mais uma vez, quando Isco recebeu ótimo passe na esquerda, cruzou para trás, Asensio finalizou de primeira, aproveitou uma certa falha de Dmitrovic e ampliou a vantagem merengue: 2 a 0 Real Madrid.

Depois de abrir dois gols de vantagem, os comandados de Zinédine Zidane deram uma acerta "acalmada" nos ânimos, trocando mais passes e tentando não acelerar tanto a partida. O Eibar buscava bastante os contra-ataques e jogadas pelas laterais, mas também sem muita objetividade e o primeiro tempo acabou mesmo na vitória merengue.

Marcelo sai do banco e confirma vitória merengue

Brasileiro saiu do banco e confirmou triunfo | Foto: Divulgação/La Liga

A partida foi mais aberta na segunda etapa, com Eibar se soltando ainda mais e buscando, pelo menos, diminuir. O problema é que isso dava espaços para os merengues chegarem, tanto que quase saiu o terceiro, quando, após linda troca de passes, Asensio achou Isco na direita, o camisa 22 invadiu a área, saiu cara a cara com Dmitrovic, finalizou, mas o goleiro da equipe basca fez boa defesa.

Com o jogo bem controlado, além da entrada de alguns titulares, o Real Madrid chegava com certa tranquilidade e se defendia bem. Na primeira boa chance que teve na partida, Cristiano Ronaldo recebeu excelente passe de Modric, saiu na cara de Dmitrovic, finalizou, mas mais uma vez o goleiro do Eibar fez a defesa.

Na parte final da partida, com o resultado praticamente garantido, um gol brasileiro fechou a conta, quando Theo desceu muito bem pela esquerda, passou para Marcelo, que tocou para Benzema, o francês devolveu bem para o lateral-esquerdo, que recebeu na área, girou e chutou cruzado, sem chances para Dmitrovic: 3 a 0 Real Madrid.