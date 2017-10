Ernesto Valverde valoriza jovens da base após vitória na Copa do Rei

Foto: Divulgação/FC Barcelona

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Murcia pela Copa do Rei, Ernesto Valverde comentou a boa partida feita pelo Barcelona, mesmo com um time quase todo reserva. O treinador reconheceu o esforço dos donos da casa e se mostrou feliz com o 'debut' de dois jovens da base.

"Foi um dia típico de copa, sabemos que não são jogos simples. Valorizamos acada adversário, que sempre jogam com vontade e tentam se aproveitar. O Murcia se fechou muito bem e nos custou furar as linhas de defesa. No primeiro tempo nos faltou definir bem, já no segundo conseguimos fazer mais dois gols", comentou, sabendo que não seria um jogo fácil.

José Arnáiz e Marc Cucurella, que vieram da 'La Masía' - como é conhecia a divisão de base do Barça -, estrearam com o time principal e conseguiram agradar o chefe. Arnáiz, inclusive, marcou um gol e Valverde comentou as estreias: "Estou feliz porque estrearam no time principal jogadores da equipe B, vencemos e eles estiveram entusiasmados", disse.

José Arnáiz comemora seu gol na estreia pelo Barça | Foto: Divulgação/FC Barcelona

Com apenas 22 anos, Arnáiz não só fez o seu primeiro jogo como também foi titular e ainda marcou um gol. O jovem falou logo após a partida com bastante entusiasmo: "Imagina, estrear como titular e vencer. Melhor impossível. Comecei muito bem o ano e esperamos que continue assim". E ainda falou sobre o que representa pra ele esta estreia: "Jogar com o time principal é o que se sonha desde pequeno, jogar com um time tão grande. Sempre me lembrarei".

O lateral Marc Cucurella, que é ainda mais novo, tem só 19 anos, entrou no final do jogo e também ficou bastante contente com seu primeiro jogo como principal: "Fiz meu primeiro jogo pelo melhor time do mundo, é um orgulho para mim e para minha família. É um mais um motivo para continuar trabalhando".

O Barça volta a campo no próximo sábado (28) pela La Liga em um difícil confronto contra o Athletic Bilbao no Estádio San Mamés.