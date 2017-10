Ex-companheiro de CR7 no United, Berbatov diz preferir Messi: "Muito completo"

Foto: Getty Images

Comparações entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vão continuar existindo por um bom tempo, e todos têm uma preferência em relação aos dois. O atacante búlgaro Dimitar Berbatov, ex-jogador do Manchester United, que, inclusive, foi companheiro de CR7 nesta época, disse em entrevista ao ESPN FC, que prefere o estilo de jogo de Messi, chamando-o de completo.

"Eu amo o Messi. Cristiano é brilhante. Leo faz o jogo parecer fácil. Marca [gols], cria, é muito completo. Provavelmente o melhor do mundo. Se você perguntar a uma pessoa quem foi o maior de todos os tempos, a maioria dirão Pelé, Maradona, Puskas ou Di Stéfano. Mas, para minha geração, é sempre Messi ou Cristiano", afirmou o jogador de 36 anos.

Atualmente no futebol indiano, mais exatamente no Kerala Blasters FC, time que conta com, também, outro ex-United, o zagueiro Wes Brown, foi bem sincero em relação à nova geração de fãs e jovens jogadores, afirmando que eles não deveriam imitar tudo que os jogadores mais famosos, como Cristiano, fazem ou tenham.

"Jovens jogadores tentam imitar grandes jogadores como [Cristiano] Ronaldo. Eles querem copiar seus cabelos, roupas, carros ... Eu tento dizer-lhes como Cristiano trabalha em treinamento e depois deles. Trabalha muito. Ele só queria ser o melhor. Tudo mais vem depois. Os jogadores não devem imitar essa m****", disse o búlgaro.

Berbatov só jogou uma temporada ao lado de Cristiano Ronaldo pelos Red Devils. Na temporada 2008/09, o búlgaro foi contratado do Tottenham e fez uma bela parceria no ataque da equipe de Manchester, tanto que conseguiu ser campeão da Premier League na sua primeira temporada. Porém, logo um ano após a chegada do atacante, CR7 rumou para Madri, onde começou a escrever sua incrível história no, discutivelmente, maior clube da história do futebol mundial.