O que aconteceu com Griezmann? Francês vive sua pior temporada no Atlético de Madrid

Francês tem um fraco início de temporada com os colchoneros

Antoine Griezmann é, sem dúvida, o melhor jogador do Atlético de Madrid, um craque com renome que não está passando por seu melhor momento nesta temporada. As estatísticas do jogador são bem abaixo da média, com apenas três gols em 13 jogos, o que dá uma média de 0.23 gols por jogo, uma estatística ruim para um atacante que chegou a brigar com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para a Bola de Ouro.

O momento ruim que Griezmann está vivendo pode ser devido ao que aconteceu no mercado de verão no Atlético de Madrid, período em que os colchoneros não puderam assinar com nenhum jogador e Griezmann foi dado como um dos principais jogadores que saíram caso o TAS não seguisse sua sanção. Ele encerrou a temporada passada com 26 gols em 53 jogos, bons dados que, embora não fossem o ano anterior, o tornaram um dos melhores jogadores do mundo.

Mas os problemas para o Atlético vieram especificamente no dia 22 de maio, quando em uma entrevista para uma televisão francesa, o francês revelou que havia 60% de chance sair do clube, algo que perturbou muito os torcedores e a diretoria colchonera, já que ele ainda era um jogador do Atlético e a sanção do TAS ainda não era conhecida.

Alguns dias depois, na apresentação de seu livro, voltou a "pular" os rumores da sua transferência, dizendo que não teria problemas em deixar o clube colchonero, outro gesto que irritou ainda mais o clube, que viu que a estrela máxima do clube poderia sair mesmo sem saber a penalidade do TAS.

Em 3 de junho, um segredo foi oficializado, o TAS confirmou a sanção do Atlético, que não poderia assinar no mercado de verão, algo que o jogador viu com olhos ruins, e em sua conta Instagram fortaleceu os laços com o Atlético, afirmando que não deixaria o clube naquele mercado, uma vez que seria uma tarefa difícil ao clube que tanto fez seu bem.

Em 13 de junho ele fez sua renovação oficial com os colchoneros e fechou a questão da possível saída para a torcida, uma decisão que alguns rojiblancos viram com olhos ruins, já que interpretavam que ele não estava sendo um homem do clube para querer sair para o Manchester United. E a partir daqui começa a temporada com uma expulsão em Girona, quando Atleti perdia por 2 a 0 e levou a uma suspensão de dois jogos. O atacante começou muito mal a temporada.

Então ele voltou na estreia do Wanda Metropolitano, nova casa do Atléti, para fazer o primeiro gol na história do novo estádio. A partir daquele momento, a queda do francês começou, que continuou sem marcar golos, um fato que Diego Simeone não destacou tanto, afirmando que o Atlético não é um clube de jogador único e eles não têm um goleador claro, algo que fez com que os críticos do argentino ficarem bravos. Na verdade, seu irmão saiu em defesa de Antoine para receber seu irmão com um tweet que, em última análise, não está fazendo nada bem aos seguidores.

Todos esses fatos estão fazendo com que o atacante esteja vivendo uma situação difícil, primeiro pelo fato de Griezmann ter quase certeza de jogar no clube de seus sonhos, o Manchester United, e esse sonho foi cortado pela sanção do TAS, algo que "forçou" ele a ficar no Atlético. Cholo também viu com os olhos ruins este "châmego" do francês com o time Inglês e é a temporada em que mais está substituindo o jogador. O esquadrão está, sem dúvida, com os francês, e é certo que Griezmann vai ficar neste mercado de inverno.

(*) Jornalista da VAVEL Espanhã