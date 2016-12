Falcao García anota hat-trick, Monaco goleia Bordeaux e assume liderança

A disputa pela liderança da Ligue 1 está acirrada nesta temporada. Além da briga intensa, a outra boa notícia é a grande fase que vive o colombiano Falcao García. Neste sábado (10), o camisa 9 e capitão do Monaco anotou um hat-trick e ajudou seu time na vitória fora de casa, diante do Bordeaux, por 4 a 0, em partida válida pela 17ª rodada. O outro tento foi marcado por Sidibé.

Esse resultado coloca o Monaco na primeira posição do Campeonato Francês. O alvirrubro tem 39 pontos, mesmo número do rival Nice, que é o segundo colocado e joga neste domingo (11) contra o PSG, que está em terceiro, com 35 pontos. O Bordeaux tinha a expectativa de seguir brigando pelo G-4, mas agora para nos 24 pontos. Os girondins ocupam a oitava colocação podendo perder mais duas ao longo da rodada.

Agora as duas equipes focam em outra competição. Os jogos válidos pelas oitavas de final da Copa da Liga Francesa acontecerão neste meio de semana. O Bordeaux recebe o Nice e o Monaco pega o Rennes, no principado. Ambos acontecem na quarta-feira (14).

Monaco constrói ótima vantagem nos primeiros minutos

Foto: Divulgação/Monaco

A partida estava marcada inicialmente para às 14h, mas devido a um acidente na Ponte de Aquitaine, o jogo foi atrasado em meia hora. Com a bola rolando, o Monaco começou avassalador. Foram dois gols em menos de quatro minutos, desestabilizando o Bordeaux.

Aos dois minutos, o time do principado abriu o placar: Fabinho tocou para Bernardo Silva no meio, o português achou Sidibé entrando pela direita e passou na medida. O lateral bateu de primeira, cruzado e no canto, abrindo o placar. Pouco depois, no ataque seguinte, Bernardo tocou para Germain, o atacante cruzou a meia altura para o meio. O goleiro Prior saiu socando, mas a bola bateu no joelho de Radamel Falcao García e entrou.

Com a boa vantagem construída, o Monaco conseguiu impor seu ritmo e quase ampliou o placar: após passe de Germain, Bernardo Silva chutou colocado no ângulo superior esquerdo e Prior fez grande defesa. Aos poucos o Bordeaux começou a sair mais para o jogo. Até anotaram um tento, mas o árbitro anulou: Malcom tocou em profundidade para Menéz, que de frente para o goleiro mandou para as redes. O assistente levantou a bandeira. O Bordeaux deu indícios que reagiria, mas a melhora não resultou em gol.

Falcao anota mais dois e Monaco assume liderança

Na volta do intervalo, o Bordeaux tentou uma pressão inicial, mas os monegascos anotaram o terceiro. Mais uma vez com Falcao García. Em rápido contra-ataque, pegando a defesa desprevenida, Fabinho acionou Lemar pela esquerda. O meia inverteu o jogo para o outro lado, Valère Germain esperou o quique da bola e cruzou na medida para seu companheiro colombiano. El Tigre driblou o goleiro com um leve toque e apenas tocou para o fundo do gol.

Mesmo com a larga diferença no placar, o Bordeaux ainda deu certo trabalho na etapa final. Laborde cruzou para a segunda trave e encontrou Ounas, mas Glik chegou no momento certo para travar o arremate e mandar para escanteio. Entretanto, a situação ficou ainda mais ruim quando Pallois, em um ato de juvenil, pegou Bernardo Silva pelo pescoço e jogou o adversário no chão. Dentro da área, é pênalti. Falcao deslocou o goleiro e marcou o quarto do Monaco.

A situação ficou mesmo ruim. Adam Ounas chutou Sidibé após uma disputa e recebeu cartão vermelho direto. Tomando quatro gols e com apenas dez em campo, o Bordeaux pouco pode fazer e apenas esperou o apito final. Esta foi a oitava partida sem derrota do Monaco na Ligue 1.