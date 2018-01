Payet 'entorta goleiro', marca golaço e Olympique de Marseille bate Strasbourg

O Olympique de Marseille venceu o Strasbourg, por 2 a 0, nesta terça-feira (16), no Stade Vélodrome, em partida válida pela 21ª rodada da Ligue 1. A equipe da casa não teve vida fácil no jogo, mas encontrou o caminho das redes na etapa final. Clinton N'Jie e Dimitri Payet, este último com um golaço, marcaram os gols do confronto.

Antes de a bola balançar o barbante, o Olympique de Marseille perdeu um pênalti. Payet, que entrou no decorrer do duelo, foi derrubado dentro da área pelo atacante Nuno da Costa. O centroavante Germain foi para a bola, bateu mal, e o goleiro Oukidja defendeu.

O técnico Rudi Garcia aumentou o poder ofensivo do OM e, depois de muito insistir, o time de Marselha marcou duas vezes. N'Jie pegou o rebote do chute de Germain e completou para o fundo das redes. Na reta final do jogo, Payet recebeu passe de N'Jie e ficou cara a cara com o goleiro. O camisa 10 deu um lindo drible de corpo, driblou o arqueiro, bateu para o gol e saiu para comemorar.

Payet deixa o goleiro para trás e marca um golaço (Foto: Divulgação/O. Marseille)

O lance plástico de Payet foi tão desconcertante que o goleiro Oukidja sentiu uma lesão e precisou ser substituído pelo reserva Bonnefoi.

Com o resultado, o Olympique de Marseille chega a 44 pontos, ultrapassa Lyon e Monaco, que ainda vão jogar, e pula para a vice-liderança da Ligue 1. Já o Strasbourg aparece na 12ª colocação, com 24 pontos, e pode perder algumas posições no decorrer da rodada.

O próximo adversário dos Olympiens é o Caen, fora de casa, na sexta-feira (19), às 17h45 (de Brasília). O Strasbourg, por sua vez, recebe o Dijon, às 17h (de Brasília) de sábado (20). Ambos os jogos serão válidos pela 22ª rodada da Ligue 1.