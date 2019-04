Com alguns testes, Deschamps convoca Seleção Francesa para amistosos preparativos

O técnico Didier Deschamps divulgou a lista de convocados para os próximos dois compromissos da Equipe de France, que serão amistosos preparatórios visando à Copa do Mundo de 2018 na Rússia, tal qual os Bleus já garantiram acesso direto após campanha regular nas Eliminatórias Europeias.

O primeiro desafio na Data Fifa para a EdF será diante do País de Gales, em território francês, no dia 10 deste mês. Já encerrando o período de testes, os franceses terão um duelo para medir forças contra uma das potências do continente, frente a Alemanha, no dia 14 de novembro.

Dimitri Payet, Benjamin Mendy e Ngolo Kanté foram as ausências mais sentidas desta vez - o primeiro representante foi opção futebolística do treinador, enquanto os outros dois estão fora de combate por lesões graves. Na vaga de ambos, nomes aclamados pelo poder popular na França receberam chances, em especial o meia-atacante Nabil Fekir, que estava sendo preterido por Payet nas últimas listas. No mais, atletas considerados importantes por Deschamps preencheram as demais lacunas: Sissoko é visto como substituto de Kanté, enquanto Digne continua repondo Mendy. Pogba segue fora por lesão.

O grande atrativo da coletiva de imprensa ficou por conta das novidades na convocação, Deschamps explicou suas escolhas e ressaltou a introdução de jogadores novos para variações táticas: ​"É preciso encontrar soluções nos jovens que estão em ascensão no momento, além de outros testes que gosto de fazer. Os atletas de perfil coerente aos nossos planos receberam chances e isto faz parte da minha filosofia. Ninguém tem vaga garantida no Mundial e há vagas indefinidas. Todos terão que competir e apresentar bom nível em seus clubes."

Nas Eliminatórias realizadas no velho continente, os franceses conseguiram classificação para o torneio de seleções mais importante do planeta com certa tranquilidade - apesar do decepcionante empate com Luxemburgo em casa -, realizando dez partidas, conquistando 23 pontos, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, para a Suécia, vice-líder deste grupo A. Em compensação, o pragmatismo representou algo insatisfatório na anotação de gols e desempenho convincente da equipe - marcando 18 vezes e concedendo seis tentos para os adversários.

As novidades da lista anunciada hoje, nesta quinta-feira (2), foram os emergentes Steven Nzonzi, Benjamin Pavard, Anthony Martial juntamente dos retornos de Nabil Fekir e Benoït Costil. Com relação a presença mais surpreendente da convocação, o jovem defensor Pavard, que está vivendo ótimo momento no Stuttgart, a aparição do atleta na seleção principal se tratou de uma integração do sub-21, já que o mesmo era capitão da França nesta categoria.

Ademais, a manutenção de Nzonzi como opção para o meio-campo foi uma ação preventiva - isto levando em consideração que o volante do Sevilla teve interesse recente em defender a RD do Congo. Já Martial, é um pedido público antigo no país, desde os tempos de Monaco e seu desempenho vem sendo determinante no Manchester United, sempre anotando gols quando entra em campo.

O atual líder da Ligue 1, o Paris Saint-Germain, é o clube com mais representantes na Seleção, tendo quatro atletas chamados por Deschamps. Em contrapartida, grande parte do elenco foi composto por atletas que atuam no exterior. Outra surpresa: nenhum jogador do último campeão francês Monaco teve presença na lista de convocados, algo atípico.

Em mais uma vez, Deschamps prezou pela coerência e manteve seus critérios para testes. Com sua renovação recente em um contrato que terá duração até 2020, as chances dos renomados Karim Benzema e Mathieu Valbuena voltarem à Equipe de France é baixíssima, tendo em vista os atritos dos atletas com o treinador.

Confira a lista de Deschamps:

​Goleiros: ​Alphonse Areola (PSG), Benoït Costil (Bordeaux) e Steve Mandanda (Marseille).

​Defensores: ​Lucas Digne (Barcelona), Presnel Kimpembé (PSG), Christophe Jallet (Nice), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphaël Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Barcelona), Laurent Koscielny (Arsenal) e Layvin Kurzawa (PSG).

​Meio-campistas: ​Blaise Matuidi (Juventus), Steven Nzonzi (Sevilla), Adrien Rabiot (PSG), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur) e Corentin Tolisso (Bayern de Munique).

​Atacantes: ​Kingsley Coman (Bayern de Munique), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Alexandre Lacazette (Arsenal), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG) e Florian Thauvin (Marseille).