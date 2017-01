Juventus passa sufoco, mas bate Atalanta e avança às quartas da Copa Itália

Foto: Divulgação/Juventus

Nesta quarta-feira (11), a Juventus recebeu a Atalanta, em Turim, em jogo único válido pelas oitavas de final da Copa Itália. Vitória para a Vecchia Signora por 3 a 2, com gols marcados por Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Miralem Pjanic, enquanto Abdoulay Konko e Latte Lath descontaram para os visitantes.

Com isso, os atuais campeões do torneio se qualificaram para as quartas de final, onde enfrentarão o vencedor de Milan e Torino, partida que acontece nesta quinta-feira (12), em Milão. A Atalanta, por sua vez, foca todos os seus esforços na Serie A, onde vem fazendo ótima e surpreendente campanha (ocupa o quinto lugar).

No final de semana, a Juventus volta as suas atenções para a Serie A e vai visitar a Fiorentina, no domingo (15), às 17h45 (de Brasília). Os bergamascos também jogarão fora de casa, mas em Roma, contra a Lazio, às 15h (de Brasília).

Juventus começa melhor e abre vantagem

Diferente do esperado, a partida começou com os visitantes tomando um pouco a iniciativa do duelo e os donos da casa esperando mais em seu campo de defesa. E a primeira chance do jogo foi justamente da Atalanta quando Grassi arriscou chute de longa distância, mas Neto defendeu sem problemas.

Mas com o passar dos minutos, a Juventus foi tomando conta do jogo e logo teve duas chances claras de abrir o placar. Primeiro com Mandzukic que aproveitou cruzamento de Lichsteiner e com o peito, mandou no travessão e um minuto depois, Marchisio arriscou chute da entrada da área e mandou ao lado do gol, passando raspando a trave.

Não demorou muito e a Juventus abriu o marcador com um golaço de Dybala que aproveitou ajeitada providencial de Mandzukic e mandou um belo chute de primeira no canto do goleiro, que nem se mexeu. Alguns minutos mais tarde, veio o segundo gol juventino com Mandzukic: o centroavante croata aproveitou passe de Dybala e mandou de perna direita para o fundo do gol.

A partir daí, a Atalanta se perdeu um pouco na partida e a Juventus se aproveitou, criando mais chances de marcar, mas pecando nas finalizações. Como na finalizações de Mandzukic de dentro da área, forte, mas pra fora. E o primeiro tempo terminou assim.

Atalanta reage, mas Juve segura a classificação

A segunda etapa começou com os donos da casa mantendo o ritmo forte e finalizando como aos cinco minutos, quando Mandzukic cabeceou na área, mas Berisha defendeu bem. Aos poucos, a partida foi ficando mais morna, com a Juventus que se defendia muito bem e organizava vários ataques perigosos e a Atalanta que não conseguia penetrar na defesa adversária.

Aos vinte minutos, o estreante Rincón ganhou uma disputa e arrematou de longe, o goleiro desviou levemente e a bola ainda bateu no travessão, antes de sair. E quando todos menos esperavam, Konko aproveitou um domínio errado de Petagna na área e mandou um belo chute que ainda bateu na trave antes de entrar.

Mas dois minutos depois, D'Alessandro cometeu falta dentro da área em cima de Dybala, pênalti. Na cobrança, Pjanic bateu com muita categoria e marca o terceiro gol juventino. A Atalanta entretanto, não desistiu e foi em busca de recuperar o resultado e quase conseguiu diminuir com Konko novamente, mas o lateral não conseguiu chutar bem em erro de Neto.

Minutos depois, saiu o segundo gol dos visitantes com Latte Lath que aproveitou cruzamento de Conti e de canhota, mandou para o fundo do gol. A partir daí, a Atalanta cresceu ainda mais na partida, acreditando que poderia empatar e levar para a prorrogação.

No final, ainda teve tempo para duas chances, uma pra cada lado. Primeiro, Petagna recebeu na área e chutou forte, mas Neto defendeu em dois tempos. Depois, nos acréscimos, Mandzukic e Pjaca tabelaram, mas Masiello conseguiu recuperar o lance. E a partida terminou com a vitória da Juventus.