Pirlo admite futuro à beira do gramado: "Estudarei para ser treinador"

Pirlo em ação com a camisa da Juventus na final da Champions (Foto: Vi-Images/Getty Images)

Aos 37 anos de idade, Andrea Pirlo já começa a planejar os próximos passos de sua vitoriosa carreira. Desde 2015 atuando na MLS (Major League Soccer) com a camisa do New York City FC, o italiano deu indícios de que sua aposentadoria está próxima, e que seu futuro pode ser à beira dos gramados.

Em entrevista à revista SportItalia, o meia respondeu sobre variados assuntos, dentre eles a Serie A desta temporada, a Juventus, seu compatriota giallorosso Francesco Totti, e suas expectativas futuras. Ao ser perguntado acerca da possibilidade de aposentadoria do capitão romanista, Pirlo sinalizou que "pendurar as chuteiras" é algo que todo jogador reflete, em algum momento:

"Se ele [Totti] ainda tem esse entusiasmo, então é certo para ele continuar a jogar. Cedo ou tarde, também pensarei sobre me aposentar, é impossível jogar eternamente", afirmou.

Pirlo elege melhor momento da carreira e afirma: "Verratti é o futuro do futebol italiano"

Com mais um ano de contrato pela frente, a tendência é que Pirlo permaneça no futebol dos Estados Unidos durante a temporada 2017/18. Questionado sobre o que virá depois, o jogador afirmou que fará aulas para ser treinador.

"Quando você não faz mais parte dos números, é natural começar a pensar em fazer outra coisa. Agora eu estou focado e lutando para terminar bem, mas logo que eu esteja de volta à Itália, estudarei para ser treinador, pois nunca se sabe", revelou.

Nas brechas que encontra em sua rotina na Major League, Pirlo não deixa de acompanhar o futebol europeu, principalmente a Serie A. Analisando as forças desta temporada, o meia enxerga a Juventus como "o time mais poderoso" e Napoli e Roma como "candidatos ao vice". E afirmou estar torcendo por uma rápida recuperação de Internazionale e Milan, pelos quais também atuou.

Se ele sente saudade? A resposta foi taxativa: "O que sinto falta? Do clima e da euforia de grandes jogos de Champions League, como Juventus e Barcelona ou Juventus e Monaco", finalizou.